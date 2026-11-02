Un paramédico que dedicó cerca de cuatro décadas a atender emergencias murió luego de sufrir un paro cardíaco mientras estaba de servicio. Se trata de Tim Sands, integrante del East Midlands Ambulance Service, en Inglaterra, cuya muerte provocó mensajes de condolencia de familiares y compañeros de trabajo.

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Según informó el medio británico The Sun, Sands falleció el pasado viernes 23 de octubre. Durante casi 40 años trabajó en la atención de personas en situaciones críticas, una labor que su familia recordó como una de las principales características de su vida.

Su hijo Luke le rindió homenaje y destacó que su padre pudo seguir ayudando a otros incluso después de morir, gracias a la donación de órganos. De acuerdo con su testimonio, tres personas recibieron una nueva oportunidad de vida.

“Mi papá dedicó casi 40 años de su vida a ayudar a las personas en sus momentos de necesidad, por eso estamos increíblemente orgullosos de que, mediante la donación de órganos, haya podido seguir ayudando a otros”, expresó Luke, en declaraciones recogidas por The Sun.

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El joven también recordó que, durante los 27 años que compartió con su padre, lo vio como un héroe. Además, agradeció las muestras de cariño y los recuerdos que sus antiguos compañeros compartieron con la familia después de conocer la noticia.

Compañeros recordaron su trabajo como paramédico

La muerte de Sands también causó tristeza en la estación de ambulancias de Skegness, donde trabajaba. Sus colegas resaltaron que, a lo largo de su carrera, ayudó a atender partos, practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y respondió a numerosas emergencias.

En un mensaje citado por el periódico británico, sus compañeros señalaron que detrás de cada llamado había una persona que necesitaba atención, una familia que buscaba tranquilidad o una vida que debía ser salvada. También recordaron con cariño su gusto por los animales y su disposición para acariciar a los gatos que encontraba durante sus jornadas.

“Tim, te extrañaremos profundamente, nunca te olvidaremos y siempre te recordaremos con gratitud y cariño”, expresaron desde la estación de ambulancias.

Abrieron una colecta para apoyar a su familia

Tras su fallecimiento, también se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su esposa, Dawn, y a su hijo Luke con los gastos funerarios y algunas obligaciones económicas.

La iniciativa recordó que Sands compartió 30 años de vida con su pareja y que era un abuelo muy querido. También destacó su cercanía con sus hermanos Chris, Jim, Sarah y Liz.

La campaña insistió en que su vocación de servicio se mantuvo hasta el final, pues la donación de sus órganos permitió beneficiar a tres personas. La familia y sus compañeros despidieron así a un hombre cuya trayectoria estuvo marcada por la atención y el cuidado de los demás.

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