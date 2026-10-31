Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido creador de contenido oriundo de Ibagué, Diego Díaz, emprendió una arriesgada experiencia al decidir pasar una noche en el Puente de la Vida, ubicado en la variante de Ibagué. Su propósito era experimentar de primera mano lo que significa enfrentar la madrugada en este sitio, conocido dentro de la comunidad por estar marcado con episodios trágicos. De acuerdo con la información recogida en El Nuevo Día, Díaz inició su travesía sobre las nueve de la noche del jueves 29 de octubre, permaneciendo en ese entorno hostil hasta las primeras horas del día siguiente.

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El inicio de esta aventura estuvo lleno de obstáculos. Al llegar a la zona inferior de la estructura, Díaz tuvo dificultades para ubicarse debido a la oscuridad, incluso, llegó a confundir una bolsa plástica con una silueta humana. Después de lograr instalarse, dedicó tiempo a limpiar el terreno húmedo, lo que complicó aún más la estadía, y se vio obligado a no acercarse al río, ya que un precipicio representaba un peligro de accidente. A lo largo de la noche, la situación se tornó más complicada cuando la carpa que llevaba sufrió daños en las cremalleras, lo que obligó al creador a pasar prácticamente toda la noche a la intemperie, solo y expuesto al frío, la humedad y los mosquitos.

El ambiente bajo el puente se veía agravado por diversos ruidos: los sonidos metálicos que producían los vehículos al pasar sobre la estructura, objetos que caían desde la carretera, ráfagas de viento y el constante zumbido de los insectos, todos perturbando su intento de descansar. Entre las 4:50 y las 5:00 de la mañana, Díaz experimentó uno de los momentos más premonitorios de la noche al escuchar lo que describió como un grito que retumbó muy cerca de sus oídos, un hecho que le generó una fuerte impresión debido al vínculo emocional que tienen este tipo de sitios asociados a hechos lamentables, como lo son casos de suicidio.

Finalmente, la experiencia concluyó hacia las 5:30 de la mañana, momento en el cual, con la llegada de la luz solar, Diego Díaz se retiró del sitio sin reportar ninguna afectación física. En sus declaraciones, anunció su intención de continuar explorando lugares nocturnos, con el Salto del Tequendama como su próximo destino. Esta incursión refleja la capacidad de Díaz para llevar nuevas perspectivas sobre espacios con carga emocional y social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la experiencia de Diego Díaz al pasar la noche bajo el Puente de la Vida en Ibagué?

Diego Díaz vivió una noche marcada por la incomodidad y la tensión bajo el Puente de la Vida en Ibagué, enfrentándose al frío, la humedad y sonidos inquietantes en un lugar reconocido por episodios trágicos. Según su propio testimonio divulgado por El Nuevo Día, estuvo expuesto debido a la rotura de su carpa, debió sortear riesgos como un precipicio y escuchó un grito durante la madrugada, hechos que dejaron una fuerte huella emocional.

¿Qué riesgos y desafíos enfrentó el creador de contenido Diego Díaz durante su estadía nocturna?

Durante su experiencia, Díaz se enfrentó principalmente a riesgos físicos, como posible caída a un precipicio cercano, exposición al frío y a la intemperie debido a fallas en su carpa, además de desafíos como ruidos intensos de vehículos y objetos caídos desde la carretera. También tuvo que lidiar con la carga emocional de estar en un sitio asociado históricamente a suicidios, lo que contribuyó al ambiente de tensión durante la noche.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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