Por: El Espectador

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Piedad Bonnett, reconocida poeta colombiana, expresó su sorpresa y alegría luego de recibir el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca, un distintivo galardón otorgado por el conjunto de su obra poética y su significativo aporte a la literatura en lengua española. En declaraciones citadas por Caracol Radio, Bonnett confesó su "asombro" por este nuevo reconocimiento, teniendo en cuenta que hace menos de un mes recibió el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026 y meses atrás el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024, hechos que destacan la relevancia y proyección internacional de su trayectoria literaria.

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De acuerdo con información brindada por los organizadores y recogida por diversos medios, el jurado reconoció la destreza de Bonnett para abordar temas complejos como la pérdida, el miedo, la fragilidad y la muerte; asuntos que, en palabras de la alcaldesa de Granada, Marifán Caraza, la autora explora "sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética". La obra de Bonnett, desde la publicación de 'De círculo y ceniza' en 1989, se caracteriza por una poesía de corte intimista que conecta la emoción, la experiencia vital y la reflexión intelectual, tal como resaltó el jurado del premio García Lorca. Su obra más aclamada, ‘Lo que no tiene nombre’ (2013), narra el duelo y reflexiona sobre la salud mental a partir del suicidio de su hijo Daniel, ocurrido en 2011.

Nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, Bonnett es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes, donde también se desempeñó como docente desde 1981, y cuenta con un máster en Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Además de su vasta producción poética, que incluye nueve libros de poemas, la autora ha incursionado en la novela, el cuento, el teatro y las memorias. Bonnett eligió desde joven abrazar la poesía como una necesidad vital; así lo relató en entrevista, afirmando sentirse impulsada a escribir por la conciencia de la finitud y la urgencia de vivir la experiencia doblemente, primero en la vida y luego en la palabra.

La poeta considera sus premios recientes como una oportunidad para visibilizar la literatura colombiana en el exterior, superando los referentes tradicionales por los que se reconoce al país, como Shakira o Gabriel García Márquez. En esta edición del premio participaron diez candidaturas de 14 países y la distinción no solo implica el reconocimiento económico de 20.000 euros sino también la edición de una antología del galardonado y actividades literarias dedicadas a su obra.

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¿Quién es Piedad Bonnett y por qué es tan reconocida en la poesía colombiana?

Piedad Bonnett es una poeta, novelista y dramaturga nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951. Se ha destacado en el panorama literario colombiano y latinoamericano por su abordaje de temas profundos y personales, como la pérdida, el dolor y la condición humana, además de recibir premios nacionales e internacionales por su obra poética. Su relevancia se cimenta en su capacidad de expresar de manera sincera y rigurosa el mundo interior, como reconocen jurados y críticos que resaltan su estilo intimista y su aporte a la literatura en español.

¿Qué es el Premio Internacional Federico García Lorca y qué reconocimiento recibe el ganador?

El Premio Internacional Federico García Lorca es un galardón literario anual creado en 2004, que reconoce la trayectoria de poetas en lengua española. El premio incluye una dotación económica de 20.000 euros, la publicación de una antología poética del autor premiado y la realización de jornadas literarias que analizan su obra, otorgando así visibilidad y proyección internacional a su legado poético.

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