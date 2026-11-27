Por: El Espectador

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“Orden en la casa”, la más reciente obra de la reconocida poeta colombiana Luz Mary Giraldo, ganó el XIII Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en 2026, según se anunció en la Diputación de Salamanca. El libro fue publicado dentro de la serie Lengua y literatura, número 77, y se destaca por su edición cuidada, que incluye una portada ilustrada y un retrato de la autora, ambos creados por el artista español Miguel Elías. Esta combinación de artes visuales y poesía resalta desde la presentación, subrayando la importancia del contenido literario y estético de la obra.

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De acuerdo con el análisis de Carmen Ruiz Barrionuevo, filóloga y prologuista del libro, el concepto de “la casa” que atraviesa la obra remite no solo al lugar físico, sino también a su significado universal de protección. Sin embargo, en los versos de Giraldo, la falta de este espacio se traduce en desgarro y desamparo, sentimientos que son abordados en el libro a través de la ironía y una mirada aguda hacia la sociedad. Según el testimonio incluido en el texto, los poemas proponen una lectura crítica del entorno familiar, social y nacional. El uso de la ironía y el sarcasmo permite que, en lugar de idealizar el orden, la obra lo cuestione, poniendo de relieve el desajuste que se esconde detrás de las apariencias.

Uno de los aspectos centrales es la voz de la mujer que trabaja como empleada doméstica. Esta figura literaria expresa, con tono irónico y cierta amargura, su experiencia cotidiana al servicio de patrones ausentes. Su inconformidad no se reduce simplemente a la queja, sino que adopta una postura rebelde frente a la sumisión, la marginación y la “esclavitud” de mantener un orden impuesto por quienes ostentan privilegios. Según lo señalado por la prologuista, lo doméstico se convierte en el escenario de una lucha sutil, donde el acto de poner en orden ofrece, paradójicamente, la oportunidad de rebelarse contra la injusticia, la apariencia y las máscaras sociales.

El libro se estructura a partir del cruce de tres voces en poemas breves que, sin la necesidad de elevarse en grandes gestos, logran transmitir una denuncia silenciosa y persistente. Así, “Orden en la casa” se establece como una reflexión profunda sobre las dinámicas familiares y sociales, y sobre la identidad de quienes miran y sirven desde los márgenes del orden cotidiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el tema central en “Orden en la casa” de Luz Mary Giraldo?

El tema central de “Orden en la casa” es la revisión crítica del concepto de hogar y orden doméstico, que actúa como metáfora de la protección y, en su ausencia, el desamparo. Luz Mary Giraldo utiliza la voz de la mujer empleada doméstica para señalar, con ironía, las desigualdades y tensiones que se viven en lo cotidiano, y plantea una denuncia contra la injusticia social y la superficialidad de las apariencias.

¿Cómo utiliza la ironía Luz Mary Giraldo en su libro “Orden en la casa”?

En “Orden en la casa”, la ironía sirve como un recurso para desvelar el contraste entre el supuesto orden doméstico y la realidad oculta de injusticia y marginación. A través de voces sutiles y poemas breves, Giraldo utiliza el sarcasmo para cuestionar la figura de la servidumbre, el privilegio y la máscara social, permitiendo al lector explorar la rebeldía y el descontento presentes en lo ordinario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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