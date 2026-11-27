Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Con motivo de los diez años desde la firma del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y el gobierno liderado por Juan Manuel Santos en 2016, la fundación Compaz y Consejo de Redacción presentaron el especial multimedia "La paz a medio camino". Esta investigación se sumergió en cinco territorios clave para ilustrar, a través de voces locales y protagonistas del proceso, el avance y los obstáculos registrados en la implementación de los seis puntos acordados en La Habana.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los resultados publicados, tras una década del Acuerdo, las comunidades que sufrieron con mayor crudeza el conflicto armado aún esperan que las promesas de transformación se materialicen. Según la investigación, persisten numerosos retrasos en la implementación, muchos proyectos productivos continúan en lista de espera y la violencia sigue siendo un tema latente. Esta situación deja en evidencia la gran distancia entre lo que se pactó y lo que se ha materializado en los territorios, como afirman fundación Compaz y Consejo de Redacción en su informe.

Los reportajes que conforman este especial recopilan historias de regiones como el norte del Cauca, Catatumbo, Tumaco, Guaviare y Nudo de Paramillo. Los testimonios reflejan cómo viven sus habitantes tras el Acuerdo, señalando avances, deudas pendientes y la búsqueda permanente por mantenerse en sus territorios y encontrar alternativas lejos de la violencia. De acuerdo con la introducción del especial, a pesar de la continuidad de amenazas y riesgos, las comunidades se esfuerzan por construir un futuro apartado de la guerra.

El análisis ofrecido describe un panorama contrastante. Si bien hay avances gracias a procesos participativos y comunitarios surgidos tras el Acuerdo, la investigación evidencia problemas estructurales como la falta de articulación estatal, corrupción en el uso de los recursos y demoras en el cumplimiento de lo pactado. También se resalta que la violencia ha cambiado de modalidad más no ha desaparecido: grupos armados continúan recurriendo a nuevas tecnologías para controlar territorio y población, lo que trae consigo hechos como masacres, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores y asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo, según los relatos recogidos por el especial.

Finalmente, el especial editorializa que el verdadero balance del Acuerdo no debe medirse solo en cifras ni en iniciativas ejecutadas, sino preguntando cuánto han mejorado realmente las condiciones de vida y si el Estado ha sido capaz de convertir sus compromisos en oportunidades estables y válidas para quienes confiaron en la promesa de paz, como recogen las palabras de fundación Compaz y Consejo de Redacción.

¿Qué avances y obstáculos persisten en la implementación del Acuerdo de Paz en regiones como Cauca, Catatumbo y Tumaco?

Según la investigación de fundación Compaz y Consejo de Redacción, aunque se han dado algunos avances a partir de procesos comunitarios y participativos en regiones priorizadas como el norte del Cauca, Catatumbo y Tumaco, persisten grandes obstáculos. Entre estos se cuentan la falta de articulación estatal, la corrupción en la gestión de recursos, retrasos en el cumplimiento de compromisos y la persistencia de la violencia que continúa afectando a las comunidades, muchas veces bajo nuevas formas y amenazas.

¿Cómo se han transformado las dinámicas de violencia después del Acuerdo de Paz, según los testimonios recogidos?

La investigación destaca que, pese a la firma del Acuerdo de Paz, la violencia no ha desaparecido, sino que ha evolucionado. Los grupos armados que controlan los territorios han modificado sus estrategias, haciendo uso de tecnologías para ejercer dominio. Los testimonios recopilan situaciones como masacres, desplazamientos forzados, confinamiento, reclutamiento de menores y asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.