Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella continúa dando pasos firmes en el reordenamiento de la política exterior de Colombia, reflejando una tendencia a designar embajadores y líderes diplomáticos provenientes de sectores ajenos a la carrera diplomática tradicional. En las recientes horas se hicieron oficiales seis nuevos nombramientos en puestos clave de la diplomacia colombiana. Entre los seleccionados se encuentran Olga Gómez, quien asumirá en Suiza; Héctor Cure en República Dominicana; Alberto Cepeda en Italia; Rosa Zuluaga en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra; Amaury García en Uruguay y Miguel Arrazola en El Salvador. Como recoge El Espectador, todos ellos tienen en común su conexión con la “política tradicional” y su lejanía de una carrera consolidada en el sector de relaciones exteriores.

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Esta manera de estructurar el cuerpo diplomático no ha pasado desapercibida, sobre todo porque el propio jefe de Estado ha declarado públicamente su compromiso de fortalecer la carrera diplomática. No obstante, los más recientes movimientos revelan la preferencia por figuras provenientes de la vida política, el mundo militar y cargos de libre nombramiento. Un ejemplo de esto es la designación del almirante retirado Gabriel Arango Bacci, quien, tras ser parte de la Armada Nacional y trabajar al lado de la hoy ministra Paola Holguín, ahora ocupará un cargo diplomático sin contar con experiencia previa en el campo internacional. En la misma línea, el coronel retirado Luis Alfonso Plaza Vega, conocido por su papel durante la toma del Palacio de Justicia y declarado inocente en los tribunales colombianos, llegará a representar al país en Lima sin precedente diplomático.

La lista también incluye a Ernesto Lucena Barreto, exministro del Deporte durante el gobierno de Iván Duque y primer jefe de la cartera de MinDeporte, quien será embajador en Singapur. A pesar de su experiencia ejecutiva, carece de trayectoria en el ámbito diplomático. La embajada en Uruguay recaerá sobre Amaury Rafael García Burgos, médico con vínculos a la política tradicional a través de su familia, como refleja El Espectador.

Frente a las críticas y la presión de sectores diplomáticos, el gobierno ha realizado nombramientos de diplomáticos de carrera para embajadas en Europa, Asia y América, aunque este proceso fue catalogado por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) como una selección “exprés” y ajena al estatuto de Carrera. El canciller Omar Bula anunció que para fortalecer el seguimiento de la gestión en embajadas y consulados se desarrollará un sistema de información interna, basado en indicadores, con el objetivo de monitorear los avances y necesidades de estas representaciones.

De acuerdo con el seguimiento periodístico de El Espectador, la estrategia del gobierno de la Espriella busca un giro en el manejo de las relaciones diplomáticas, aunque la tensión por la designación de figuras sin experiencia en el sector sigue causando controversias.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella nombra embajadores sin experiencia diplomática?

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha priorizado perfiles ligados a la política tradicional, militares retirados y figuras del sector público para puestos diplomáticos clave, en lugar de funcionarios con carrera diplomática. Según El Espectador, esto responde a una apuesta por reorganizar la política exterior y consolidar alianzas políticas, aunque se mantiene la promesa de fortalecer la carrera diplomática.

¿Qué es la carrera diplomática y por qué ha sido tema de debate en Colombia?

La carrera diplomática es el sistema profesional que regula el ingreso, formación y ascenso de funcionarios que representan a Colombia en el exterior. Según la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), este tema ha generado debate por los recientes nombramientos de personas sin experiencia en relaciones internacionales, generando preocupaciones sobre la idoneidad y regulación de los procesos de selección diplomática.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.