Por: El Espectador

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Tres mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el manejo de dinero asociado al Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las detenidas harían parte del grupo bajo la dirección de Kenferson Josué Sevilla Arteaga, conocido como alias "Flipper". Este individuo habría sido el encargado de administrar y ocultar los recursos financieros que provenían de la mencionada estructura criminal.

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Las investigaciones lideradas por la Fiscalía permitieron identificar que alias "Flipper" habría realizado múltiples transacciones fraudulentas utilizando una cédula de ciudadanía falsa atribuida a José Daniel Martínez López. Estas operaciones se desarrollaron a través de distintos productos bancarios y el uso de activos virtuales, específicamente mediante la plataforma Binance. La entidad judicial documentó la entrada y salida de sumas superiores a los 2.500 millones de pesos colombianos, vinculado directamente a estos movimientos ilícitos.

Para llevar a cabo dichas actividades, Sevilla Arteaga supuestamente contó con el apoyo de Jessimar Yudensil Medina Medina. De acuerdo con la Fiscalía, los productos bancarios vinculados a Medina Medina registraron entradas significativas de dinero, alcanzando montos de hasta 2.339 millones de pesos colombianos. Estas acciones evidencian la ingeniería financiera con la que, presuntamente, operaba la estructura, así como la capacidad de involucrar a varias personas en roles estratégicos para mover grandes sumas de dinero y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

La información proporcionada por la Fiscalía destaca la sofisticación de los métodos utilizados por quienes integran el Tren de Aragua, combinando herramientas financieras convencionales y plataformas tecnológicas modernas como Binance para transferencias de activos virtuales. Este caso pone en relieve el desafío que enfrentan las autoridades en la detección y persecución de delitos financieros de origen transnacional.

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¿Quién es Kenferson Josué Sevilla Arteaga, alias "Flipper"?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Kenferson Josué Sevilla Arteaga, conocido como alias "Flipper", es señalado de administrar y ocultar recursos provenientes de la organización criminal Tren de Aragua. Su presunto papel clave ha sido organizar transacciones a través de productos bancarios y operaciones con activos virtuales para facilitar la movilización de dinero ilícito.

¿Cómo se utilizó la plataforma Binance en estos movimientos de dinero vinculados al Tren de Aragua?

Según la información de la Fiscalía, la plataforma Binance fue empleada para realizar operaciones con activos virtuales, lo que permitió a los presuntos implicados realizar la entrada y salida de dinero de forma sofisticada y dificultando su seguimiento. Esta modalidad demuestra el uso de tecnologías y mecanismos financieros avanzados en los esquemas de movilización ilegal de fondos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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