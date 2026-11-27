Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación formuló nuevos cargos contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador del departamento de Arauca, debido a su presunta participación en irregularidades dentro de la contratación de una planta de sacrificio de aves de corral ubicada en Arauquita. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el proyecto recibió una inversión pública que superó los COP 1.400 millones, sin embargo, nunca cumplió con el objetivo de ser terminado y en su lugar fue abandonado.

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Según informó el ente investigador, liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a Castillo Cisneros se le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación resalta que hubo anomalías en la fase precontractual, pues el contrato celebrado por la Gobernación fue adjudicado a un consorcio en 2013, sin que el proyecto estuviese incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Para la Fiscalía, esta omisión resulta crítica, ya que este plan determina la destinación de los recursos públicos y los proyectos de inversión.

El informe de la Fiscalía también señala insuficiencias en los estudios previos y en la justificación del proceso de licitación, así como inconsistencias en la celebración del contrato. Exponen que las cláusulas contractuales carecían de precisión respecto a las características y el alcance de la obra, lo que llevó a que la infraestructura construida no cumpliera con las necesidades previstas. Esta falta de operatividad terminó derivando en el abandono y posterior desmantelamiento de gran parte de las instalaciones, comprometiendo así el fin de la inversión pública. Pese a estos señalamientos, Castillo Cisneros se declaró inocente ante la justicia.

El historial judicial del exgobernador incluye otras investigaciones y sentencias en su contra. El pasado 28 de enero, fue acusado por delitos similares derivados de un contrato firmado en 2014 para la construcción de una vía en Arauca, y en 2025 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 12 años y dos meses de prisión por favorecimiento indebido en contratos de dotación escolar. Además, en octubre de 2021, fue capturado y enfrentó cargos asociados a concierto para delinquir, administración desleal y financiación del terrorismo por supuestamente otorgar contratos a personas relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) a cambio de apoyo político y protección armada durante sus campañas, según determinó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cargos más graves que enfrenta José Facundo Castillo Cisneros?

De acuerdo con el reporte de El Espectador, entre los cargos que enfrenta el exgobernador José Facundo Castillo Cisneros se encuentran delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal, concierto para delinquir y financiación del terrorismo. Estos cargos derivan tanto de irregularidades en la contratación pública como de presuntos nexos con grupos armados ilegales.

¿Qué significa POAI en el contexto de los contratos públicos en Colombia?

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es un instrumento que organiza y dirige la inversión de los recursos públicos durante un año en entidades estatales como las gobernaciones. La inclusión de proyectos en el POAI es un requisito para garantizar la planeación correcta y la legalidad en la adjudicación de contratos. Su omisión puede invalidar procesos contractuales y exponer a los responsables a sanciones penales y administrativas.

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