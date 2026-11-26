Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, ha solicitado oficialmente al Ministerio de Justicia, dirigido por Iván Cancino, información detallada sobre el estado de la extradición de José Leonidas Bustos Martínez, exmagistrado y expresidente de esa corporación, actualmente radicado en Canadá. Esto responde a la reciente sentencia de la Sala de Casación Penal emitida el 16 de octubre, que no solo ratificó la condena a diez años de prisión contra Bustos Martínez por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, sino que también instruyó al Gobierno Nacional a adelantar los trámites para la extradición del jurista.

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La decisión firme de la Corte Suprema, comunicada ya al Ministerio de Justicia, apunta a que el exmagistrado, condenado tanto en febrero como en octubre por su participación en el denominado cartel de la toga, cumpla su condena en territorio colombiano. De acuerdo con declaraciones recientes de Cancino, los trámites para la extradición han comenzado y el Gobierno Nacional permanece atento para actuar en el momento que corresponda, cumpliendo con la orden del alto tribunal.

Sin embargo, pese a estas afirmaciones, la Corte Suprema no ha recibido información clara sobre los avances del proceso, por lo que enfatizó en una carta la importancia de lograr la captura de Bustos Martínez. La misiva especifica que el requerimiento se sustenta en la necesidad de asegurar que el exmagistrado cumpla las sanciones impuestas mediante sentencia judicial.

La condena de José Leonidas Bustos está enmarcada en el escándalo de corrupción judicial conocido como cartel de la toga, siendo uno de los episodios más graves de la historia reciente del poder judicial en Colombia. Este caso también involucra a otros exmagistrados como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Según el fallo, Bustos Martínez utilizó su cargo para instrumentalizar la justicia en favor de intereses personales, traicionando los principios éticos y legales que debía defender.

El primer caso por el que fue condenado involucra al exsenador Álvaro Ashton, con quien acordó un soborno de COP 1.200 millones a cambio de archivar una investigación relacionada con la parapolítica. Parte de ese dinero fue distribuido entre miembros de la estructura criminal, incluyendo a otros exmagistrados. El segundo caso se relaciona con el exsenador Musa Besaile Fayad, quien también pagó un millonario soborno para dilatar procesos judiciales y evitar una orden de captura. Aunque no se probó el recibo directo de dinero por parte de Bustos Martínez en este caso, sí se demostró su participación y aceptación de la promesa de pago.

La sentencia de la Corte Suprema, basada en pruebas y testimonios, expone cómo la instrumentalización de la justicia por parte del exmagistrado Bustos Martínez quebró la confianza en la institución judicial, un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho.

¿En qué consiste el cartel de la toga y cuál fue el papel de José Leonidas Bustos?

El cartel de la toga fue un entramado de corrupción judicial en el que exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia recibieron sobornos a cambio de influir en procesos y decisiones judiciales en beneficio de políticos investigados, como explica la información de El Espectador. José Leonidas Bustos, como exmagistrado y expresidente de la Corte, participó en estas actividades criminales, aceptando dinero, facilitando desvíos de procesos y actuando en contravía de sus deberes judiciales.

¿Cómo avanza el proceso de extradición de José Leonidas Bustos desde Canadá?

Según declaraciones del ministro Iván Cancino citadas por El Espectador, el Gobierno Nacional ha activado el procedimiento de extradición de José Leonidas Bustos desde Canadá y se encuentra listo para continuar con los trámites necesarios tan pronto corresponda. Sin embargo, hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no ha recibido información detallada sobre los avances efectivos del proceso y, por esa razón, reiteró formalmente su solicitud de información al Ministerio de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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