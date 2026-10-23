Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El proceso para extraditar a José Leónidas Bustos Martínez, exmagistrado recordado por su influencia en la justicia colombiana, ha iniciado oficialmente. El ministro de Justicia, Iván Cancino, declaró que los trámites necesarios están en marcha para que Bustos, quien reside en Canadá desde 2019, retorne a Colombia a cumplir la condena que le fue impuesta. Esta diligencia fue ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que, el 16 de octubre, confirmó la sentencia de 10 años en su contra y exigió al Gobierno adelantar con rapidez la extradición.

Sigue a PULZO en Discover

El caso de Bustos forma parte del llamado cartel de la toga, un escándalo que desde 2017 destapó una red de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con información de El Espectador y tras la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte determinó que Bustos participó activamente en una organización criminal que manipulaba procesos judiciales a cambio de sobornos. Las confesiones de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, jugaron un rol decisivo en la condena de Bustos y de otros exmagistrados como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, todos miembros de la misma corporación en el pasado.

Bustos, quien presidió la Sala Penal en 2015 y era considerado uno de los juristas más influyentes de su época, fue hallado responsable de intervenir ilícitamente en procesos de excongresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton. Según el fallo, a través de una red de abogados y exfuncionarios, Bustos ofrecía intervenir procesos, detener capturas, gestionar preclusiones y dilatar expedientes a cambio de dinero. Las instituciones recalcaron que este tipo de acciones han menoscabado gravemente la confianza ciudadana y el prestigio de la rama judicial en Colombia. La Corte Suprema fue enfática en señalar la traición de Bustos hacia los valores fundamentales de la administración de justicia, como la imparcialidad, transparencia, autonomía y ética.

La investigación formal comenzó en octubre de 2017, luego de la autorización del Senado para que el caso llegara al alto tribunal. La propia Corte subrayó que Bustos fue pieza clave en la creación del llamado cartel de la toga y que su ausencia en el país frustra la ejecución efectiva de la condena, además de retrasar la respuesta institucional ante uno de los escándalos de corrupción más graves que ha afrontado la justicia colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el cartel de la toga y cómo afectó a la Corte Suprema de Justicia?

El cartel de la toga fue una red de corrupción compuesta por exmagistrados, abogados y funcionarios judiciales que manipulaban procesos a cambio de sobornos. Según la Corte Suprema, este entramado colapsó la confianza institucional y dejó un daño incalculable a la reputación de la administración de justicia, al poner en entredicho la imparcialidad y la ética del sistema judicial en Colombia.

¿Por qué es significativa la extradición de Leonidas Bustos para la justicia colombiana?

La extradición de Leonidas Bustos es relevante porque responde a una demanda institucional de rendición de cuentas en respuesta a hechos de corrupción judicial. Según el fallo, su retorno permitiría la ejecución efectiva de la condena y enviaría un mensaje sobre la importancia de la transparencia y la sanción de quienes traicionan la función judicial en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.