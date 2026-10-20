Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Camilo Tarquino, exmagistrado y abogado reconocido, por su participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga. Este caso ha puesto bajo la lupa la integridad de uno de los más altos organismos judiciales del país. De acuerdo con información oficial, la decisión del alto tribunal responde al recurso de casación que la defensa de Tarquino interpuso en contra de la condena por el delito de concusión, pero la Corte confirmó la responsabilidad penal del procesado.

Sigue a PULZO en Discover

Según el expediente judicial citado, los hechos giran alrededor de las exigencias económicas millonarias que Camilo Tarquino habría formulado al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Tales exigencias estaban supuestamente ligadas a la promesa de realizar gestiones judiciales favorables en procesos que estaban en curso contra el exgobernador, relacionados con investigaciones de corrupción y con la desaparición forzada de una persona. Esta situación se desarrolló durante el mandato de Lyons Muskus, comprendido entre los años 2012 y 2015.

En 2014, Alejandro Lyons Muskus enfrentaba múltiples investigaciones penales, entre ellas por la presunta apropiación de recursos públicos derivados de regalías, así como por la desaparición y posterior muerte de Jairo Alberto Zapa Pérez. Las investigaciones y todo el escándalo que se desató captaron la atención nacional, afectando la imagen del entonces gobernador. Ante dicho panorama, Lyons Muskus decidió buscar la intervención de Tarquino, quien, tras su salida de la Corte Suprema en 2012, se dedicaba a ejercer como abogado litigante. Según la Corte, Lyons Muskus pretendía que Tarquino aprovechara sus fuertes vínculos con magistrados de la alta corte y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para influir en el desarrollo de los procesos legales en su contra.

Vale mencionar que estos hechos forman parte de uno de los mayores fiascos recientes de la justicia colombiana, pues el denominado cartel de la toga evidenció cómo, desde el círculo más cercano al poder judicial, se habrían ofrecido favores a cambio de sobornos de grandes cantidades de dinero. Con este fallo, la Corte no solo reafirma la condena contra Tarquino, sino que también envía un mensaje sobre la vigilancia y el castigo frente a prácticas corruptas en el ámbito más alto de la justicia colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Camilo Tarquino en el caso del cartel de la toga?

Camilo Tarquino fue condenado por el delito de concusión, ya que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, exigió sumas millonarias al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de supuestas gestiones judiciales a su favor en investigaciones relacionadas con corrupción y desaparición forzada.

¿Qué es el delito de concusión según la Corte Suprema de Justicia?

El delito de concusión, según los hechos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, consiste en que un funcionario público o exfuncionario, aprovechando su cargo o influencias, exige dinero u otros beneficios indebidos a particulares a cambio de realizar acciones oficiales, en este caso, gestiones judiciales supuestamente favorables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.