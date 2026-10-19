Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia ha confirmado una sentencia de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego. La decisión, emitida este lunes 19 de octubre, ratifica la condena por el delito de concusión e incluye la expedición de una orden de captura para que el exfuncionario cumpla la pena. Esta determinación fue adoptada tras el proceso judicial que vinculó a Tarquino Gallego con el escándalo conocido como el cartel de la toga, un entramado que explotó en 2017 y que expuso graves actos de corrupción dentro de la Corte Suprema por parte de exfuncionarios judiciales, excongresistas, exgobernadores y otros altos funcionarios, según información de El Espectador.

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La condena contra Tarquino Gallego fue consecuencia de varias reuniones mantenidas, entre septiembre y octubre de 2014, en el norte de Bogotá con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. En esos encuentros, discutieron sobre las investigaciones relativas a supuestas irregularidades en la contratación pública del departamento y la posible involucración de Lyons en el denominado cartel de la hemofilia. Las pesquisas apuntaron a que el exmagistrado, quien presidió la Corte Suprema de Justicia en 2011, solicitó dinero a Lyons en al menos dos ocasiones para facilitar acercamientos con personas que disponían de información clave sobre las indagaciones abiertas o que podían influir en el rumbo de las mismas.

El expediente judicial, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, sostiene que Tarquino Gallego exigió al exgobernador la suma de 20.000 millones de pesos para "ayudarle" con los procesos en su contra. Incluso, durante las conversaciones, el exmagistrado alegó conocer al fiscal encargado de la investigación y mencionó su capacidad de influir para beneficiar a Lyons, quien en ese lapso era investigado por el desfalco de hasta 87.000 millones de pesos en Córdoba, entre 2011 y 2015.

El 4 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia emitida en primera instancia y, con esta última decisión de la Corte Suprema, se cerraron las oportunidades de defensa para Tarquino Gallego, ordenando su captura y fijando una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas. El caso se destapó tras la captura del entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue grabado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) con la colaboración de Alejandro Lyons, revelando conversaciones clave sobre la exigencia de dinero por parte de Tarquino Gallego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el cartel de la toga?

Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado por el delito de concusión debido a que, según las pruebas presentadas, exigió dinero al exgobernador Alejandro Lyons Muskus a cambio de influir en investigaciones que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades determinaron que Tarquino Gallego aprovechó su posición para solicitar una suma millonaria con el fin de facilitar acercamientos y posiblemente intervenir en beneficio del entonces gobernador.

¿Cómo funcionaba el llamado cartel de la toga en Colombia?

El cartel de la toga consistía en una red de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia donde algunos funcionarios judiciales manipulaban procesos a cambio de dinero u otros beneficios. De acuerdo con las investigaciones citadas por El Espectador, exmagistrados y otros funcionarios se reunían con altos cargos políticos e influenciaban las decisiones judiciales, lo que resultó en la apertura de numerosas investigaciones y condenas contra los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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