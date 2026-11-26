Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de confrontación política se vive en Ibagué, donde el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió públicamente contra el presidente Abelardo de la Espriella. El escenario de este nuevo enfrentamiento fue un acto público, en el que Jaramillo cuestionó de manera fuerte y directa las recientes declaraciones del mandatario. De acuerdo con la información presentada, el político enfatizó su desacuerdo con la aparente amenaza de una captura, e incluso elevó el tono al desafiar abiertamente al presidente ante los asistentes, dejando claro que no siente temor frente a esa posibilidad.

Sigue a PULZO en Discover

La frase que resonó con mayor fuerza durante la jornada fue "Le dio miedo seguir diciendo que nos iba a destripar". Con estas palabras, Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que, a su juicio, el presidente retrocedió en la actitud de confrontación y puso sobre la mesa el complejo clima de tensión que prevalece actualmente entre los dos sectores políticos. La intervención no solo se limitó a un cruce de declaraciones, sino que incluyó un reto abierto de Jaramillo, quien afirmó: "Aquí estoy para que me meta a la cárcel, aquí en manifestación pública". Esta declaración fue interpretada como una muestra de firmeza del exministro, quien se presentó sin titubeos ante el público y sin temor a las advertencias previamente mencionadas por el mandatario.

Guillermo Alfonso Jaramillo también mencionó el concepto de "regeneración", criticando cómo se trata a quienes necesitan de una voz opositora dentro del panorama político. La intervención intensificó el ambiente de confrontación que, en este momento, marca la dinámica política en Ibagué. La declaración del exministro, documentada por los medios y resaltada por Infobae, reitera la disposición de enfrentarse abiertamente a los señalamientos y convierte la controversia en uno de los puntos centrales de la agenda pública local.

Por ahora, tras este pronunciamiento, la discusión queda abierta y a la expectativa de una eventual respuesta de Abelardo de la Espriella, en un contexto donde los dardos cruzados entre figuras de distintos sectores no parecen apaciguarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la "regeneración" mencionada por Guillermo Alfonso Jaramillo en el contexto político?

En la intervención referida, Guillermo Alfonso Jaramillo mencionó la palabra "regeneración" para cuestionar la manera en que se está gestionando el trato hacia los opositores políticos del mandatario. Aunque el artículo no explica en detalle el término, en este contexto se utiliza para ilustrar el proceso de cambio o transformación en la política local y las posibles implicaciones de restringir o deslegitimar la voz de quienes cuestionan el poder.

¿Cuál es el origen de la tensión política entre Guillermo Alfonso Jaramillo y Abelardo de la Espriella en Ibagué?

De acuerdo con la información extraída, la tensión entre Guillermo Alfonso Jaramillo y Abelardo de la Espriella se origina en declaraciones públicas sobre eventuales capturas y amenazas directas hechas por el presidente hacia el exministro. Estos episodios han ido escalando el conflicto y situando a ambos personajes en una disputa abierta por la confrontación entre sus respectivos sectores políticos en la ciudad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.