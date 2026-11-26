Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La cocina bogotana vuelve a tener un papel protagónico en el escenario culinario internacional con la reciente inclusión de cuatro restaurantes capitalinos en el selecto grupo de Latin America's 50 Best 2026, específicamente en la lista extendida que abarca del puesto 51 al 100. Así lo dio a conocer la organización el lunes 23 de noviembre, de acuerdo con lo reportado por El Espectador. Selma es uno de los establecimientos que más ha destacado este año al escalar del puesto 96, que ocupó en 2025, al número 56 en 2026, lo que representa el mayor avance en este segmento de la clasificación. Harry Sasson, un nombre icónico en la gastronomía colombiana, regresa al listado en la casilla 69. Debora alcanza el puesto 74 tras superar diferentes desafíos a lo largo del año, y Oda se posiciona en el número 78, reafirmando la diversidad y el compromiso de la oferta culinaria bogotana.

Sigue a PULZO en Discover

Este reconocimiento llega en la antesala de la ceremonia que se celebrará el próximo martes 1 de diciembre en Guadalajara, México, donde serán anunciados los 50 mejores restaurantes de América Latina, un evento esperado por el sector gastronómico de la región. Álvaro Clavijo, chef de Selma, resaltó la importancia del salto obtenido por su restaurante y compartió que su propuesta se basa en la sencillez, la frescura de los productos y el disfrute sin pretensiones: "es muy impresionante ver el crecimiento de Selma en este listado y haber escalado 40 posiciones en tan solo un año, creemos que la buena comida no tiene por qué ser complicada ni acartonada".

Por su parte, Harry Sasson, quien desde 1995 ha contribuido a renovar la cocina colombiana combinando técnicas internacionales con ingredientes locales, demuestra la vigencia de su propuesta tras más de tres décadas de trayectoria. Debora, con un concepto que representa a Bogotá y busca transformar la cocina de la ciudad, celebra su tercer año consecutivo en la lista, reafirmando el esfuerzo de una nueva generación que apuesta por el compromiso y la identidad. Valentino Galán, propietario de Debora, enfatizó el deseo de aportar a la identidad y el reconocimiento de la cocina capitalina.

En el caso de Oda, el restaurante ha sido destacado por su enfoque en la sostenibilidad, implementando una gestión integral en todas sus decisiones, desde el menú hasta la relación con los productores. Vale la pena mencionar que en 2025 recibió el galardón al restaurante más sostenible de Latinoamérica otorgado por la misma organización. El contexto de estos logros cobra mayor relevancia porque, según El Espectador, en la edición pasada, el restaurante El Chato de Bogotá lideró el ranking, mostrando el firme avance de la gastronomía nacional en la escena internacional.

¿Cuáles son los restaurantes de Bogotá que figuran en los Latin America's 50 Best 2026?

Selma, Harry Sasson, Debora y Oda son los restaurantes de Bogotá destacados en la lista extendida de Latin America's 50 Best 2026, ocupando los puestos 56, 69, 74 y 78 respectivamente, según la información revelada por El Espectador.

¿Por qué se destaca el restaurante Oda en la lista de los 100 mejores de América Latina?

Oda se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, aplicando un sistema de gestión integral donde cada decisión, desde el diseño del menú hasta la colaboración con productores, está alineada con objetivos medibles responsables con el entorno. En 2025 recibió el reconocimiento como el restaurante más sostenible de Latinoamérica, según el reporte de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.