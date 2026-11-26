Por: Portal Bogotá

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La II Gala de Reconocimiento por el Buen Trato 'Bogotá cuida, Bogotá reconoce' se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre, convocando a diferentes sectores de la ciudad para visibilizar y honrar las iniciativas que contribuyen activamente a la prevención de las violencias. Este evento, impulsado por la Alcaldía Mayor, tuvo como propósito principal reconocer y destacar cinco experiencias sobresalientes entre una amplia variedad de proyectos orientados al fortalecimiento del cuidado, el respeto y la empatía en la capital.

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De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en esta edición se recibieron 123 propuestas de organizaciones y colectivos interesados en participar. Sin embargo, solo 58 de esas postulaciones cumplieron con los requisitos necesarios para pasar al proceso de evaluación formal. Una vez terminada la revisión técnica, el jurado seleccionó 15 iniciativas finalistas, y de ellas escogió las cinco que finalmente recibieron el reconocimiento debido a su aporte diferencial en la promoción del buen trato y la prevención de las violencias en Bogotá.

Durante la ceremonia, la secretaria distrital de Integración Social, Juliana Sánchez, subrayó la importancia de convertir el buen trato en un hábito diario que trascienda el discurso y se traduzca en acciones concretas tanto en los hogares como en los barrios, instituciones y comunidades. Sánchez enfatizó que prevenir las violencias requiere del compromiso colectivo y de la colaboración entre los diversos sectores de la ciudad, así como de la ciudadanía en general, para avanzar hacia una Bogotá que cuida y protege a todos.

Por su parte, Natalia Velasco, subdirectora para la Familia en la SDIS, resaltó el papel esencial de las familias y de las organizaciones comunitarias en la construcción de relaciones fundadas en el respeto y el cuidado. Velasco recalcó que la prevención de las violencias inicia en las interacciones cotidianas, en la forma en que se gestionan los conflictos y se reconoce al otro, y que desde la Subdirección para la Familia se trabaja en fortalecer estas capacidades.

El evento se inscribió en la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de la Niñez, recordando la importancia de consolidar entornos seguros y protectores para los niños, niñas y adolescentes. Así, la Alcaldía Mayor refrenda su compromiso con el acompañamiento constante, el fortalecimiento de las capacidades y la articulación institucional para promover una cotidianidad marcada por el respeto y el cuidado en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las iniciativas reconocidas en la II Gala por el Buen Trato en Bogotá?

En la II Gala de Reconocimiento por el Buen Trato, la Secretaría Distrital de Integración Social seleccionó cinco iniciativas sobresalientes entre las 58 que cumplían los requisitos. Estas experiencias fueron destacadas por su contribución a la prevención de las violencias y la promoción del cuidado y el respeto en la ciudad. El proceso de elección fue rigurosamente valorado por un jurado que eligió a las mejores propuestas tras una evaluación técnica.

¿Por qué se realiza la Gala de Reconocimiento por el Buen Trato en el Día Mundial de los Derechos de la Niñez?

La Gala de Reconocimiento por el Buen Trato se organiza en el marco del Día Mundial de los Derechos de la Niñez, con el fin de resaltar la importancia de fortalecer acciones que protejan a la niñez y adolescencia. Esta conmemoración busca recordar la necesidad de entornos seguros, la protección de derechos y la participación activa de niños y adolescentes, alineando el mensaje del evento con la protección integral y el bienestar de la infancia en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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