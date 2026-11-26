Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá durante grandes eventos exige una organización precisa y apoyo eficiente a los asistentes, en especial cuando el destino es uno de los conciertos más esperados. En esta ocasión, el gerente de TransMilenio, Pedro Gutiérrez, anunció en el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en Cartagena, que TransMilenio implementará una operación especial para quienes asistan al concierto de la banda de rock mexicana Maná, que se realizará el sábado 28 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural. De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, este operativo busca facilitar tanto la llegada como el regreso seguro de los asistentes al concierto, aprovechando la infraestructura existente del sistema de transporte.

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Según datos proporcionados por TransMilenio, la operación comprende rutas especiales desde las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, ubicadas en la troncal Eldorado. Estas rutas conectarán con ocho portales distribuidos estratégicamente en el sistema, permitiendo que los usuarios encuentren alternativas cercanas a sus lugares de residencia. El sistema ofrecerá su servicio habitual, reforzado con 15 rutas específicas en las estaciones antes mencionadas. Además, el componente TransMiZonal, que hace parte del sistema integrado de transporte de Bogotá, contará con 34 rutas adicionales con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.

Para planear el viaje al evento, los usuarios pueden consultar toda la información sobre los horarios y recorridos tanto en la página oficial de TransMilenio como en la aplicación móvil TransMiApp. Estas herramientas digitales están diseñadas para facilitar la búsqueda de rutas y la planeación anticipada, lo que contribuye a evitar contratiempos durante la jornada. Es importante que quienes planean asistir al concierto mantengan recargada y personalizada su tarjeta TuLlave, el medio de pago del sistema, lo que agiliza el ingreso a los buses y evita filas innecesarias. TransMilenio también invita a seguir su canal oficial en WhatsApp, mediante el cual comparte recomendaciones y actualizaciones en tiempo real.

De acuerdo con TransMilenio, la operación especial forma parte de una estrategia más amplia para acompañar a la ciudadanía en grandes eventos, promoviendo la movilidad ordenada y la seguridad durante este tipo de encuentros multitudinarios. Así, TransMilenio refuerza su papel fundamental en la vida cultural y cotidiana de Bogotá, respaldando la logística de eventos de gran convocatoria con soluciones de transporte público eficientes y adaptadas a la demanda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la operación especial de TransMilenio para el concierto de Maná en Bogotá?

La operación especial anunciada por TransMilenio incluye rutas adicionales y refuerzo en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, ubicada en la troncal Eldorado, para facilitar el acceso y regreso de los asistentes al concierto de Maná. Los servicios incluyen 15 rutas habituales reforzadas y 34 rutas de TransMiZonal en puntos estratégicos, información que puede ser consultada a través de la página web y la aplicación oficial del sistema.

¿Cuáles son las recomendaciones de TransMilenio para quienes asisten a grandes conciertos en Bogotá?

TransMilenio aconseja mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso rápido, planear el viaje con anticipación usando TransMiApp o la web oficial, y seguir el canal de WhatsApp de TransMilenio para recibir recomendaciones y actualizaciones en tiempo real. Estas medidas ayudan a evitar inconvenientes y a tener una experiencia de transporte más fluida durante los eventos con alta asistencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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