Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa enfrentando con determinación la delincuencia, como lo demuestra un reciente operativo realizado por la Policía de Bogotá. Uniformados pertenecientes al CAI Monserrate, adscritos a la Estación de Policía Santa Fe, capturaron a un hombre de 25 años, cumpliendo una orden judicial, durante tareas de registro y control en la ciudad. Esta acción responde a la estrategia de las autoridades distritales para reforzar la seguridad y preservar la tranquilidad ciudadana, según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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La captura ocurrió cuando las patrullas interceptaron al individuo y verificaron su identidad. Al consultar sus antecedentes judiciales, los uniformados hallaron que sobre él pesaba una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), que señala la solicitud de extradición hecha por la justicia argentina. De acuerdo con los datos presentados, el hombre está vinculado al presunto delito de robo doblemente calificado, cometido con el uso de un arma de fuego y en grado de tentativa. Los hechos, bajo investigación de las autoridades argentinas, tuvieron lugar en la ciudad de Salta.

Según la investigación, el capturado habría participado junto a un ciudadano venezolano en un hurto violento. Ambos, encapuchados y armados, citaron a dos personas a una vivienda bajo el engaño de llevar a cabo una operación de cambio de monedas extranjeras. Una vez en el interior del inmueble, presuntamente intimidaron a las víctimas, las ataron y les quitaron aproximadamente 40.000 dólares, monto que equivale a cerca de 85 millones de pesos argentinos. Tras el asalto, habrían huido utilizando un vehículo vinculado a una plataforma digital de transporte, luego de también intimidar al conductor para obligarlo a trasladarlos.

El hombre capturado, originario de Argentina, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes. La Alcaldía de Bogotá insistió en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo mediante la Línea de Emergencias 123, subrayando que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y hacer de Bogotá una ciudad más segura para todos sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué INTERPOL emitió una notificación roja contra el hombre capturado en Bogotá?

La notificación roja de INTERPOL, la Organización Internacional de Policía Criminal, informa que el hombre era solicitado por la justicia de Argentina, acusado de un intento de robo doblemente calificado con arma de fuego en la ciudad de Salta. Su presunta participación consistió en asaltar, junto a un cómplice, a dos personas a quienes engañaron con un falso cambio de divisas.

¿Cómo fue la modalidad del robo que se atribuye al capturado por la Policía de Bogotá?

Según las autoridades argentinas, el delito se cometió citando a las víctimas a una casa, con el pretexto de cambiar divisas. Una vez dentro, los sospechosos, encapuchados y armados, los intimidaron, ataron y robaron alrededor de 40.000 dólares. Posteriormente, huyeron en un vehículo de plataforma digital tras amenazar al conductor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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