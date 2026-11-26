Por: El Espectador

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El expresidente Álvaro Uribe y su partido, Centro Democrático, están considerando distintas estrategias de cara a las elecciones de 2027. Según información citada por El Espectador, Uribe mencionó dos nombres con potencial para la contienda: Paloma Valencia, exsenadora y excandidata, y María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Sobre Valencia, resaltó su aporte académico con un programa universitario relevante, mientras que, refiriéndose a Tarazona, destacó su fortaleza y determinación.

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Uribe fue enfático al señalar que el Centro Democrático se encuentra actualmente en proceso de deliberación interna. El exmandatario manifestó su confianza en que los integrantes de Bogotá tomen la iniciativa al definir a sus posibles aspirantes, subrayando la importancia de una elección reflexiva y participativa dentro del partido. Insistió en que su colectividad debe caracterizarse por el debate de ideas, la defensa de argumentos y la construcción de alternativas, evitando recurrir a la confrontación o al enfrentamiento infructuoso.

En lo que respecta a las recientes denuncias sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Uribe reiteró el respaldo del partido a Paloma Valencia ante la Fiscalía, en respuesta a acusaciones infundadas. Tal como detalló la fuente, el propio Uribe aseguró que las cuentas denunciadas penalmente han difundido información equivocada, sugiriendo falsamente que Valencia conocía de antemano el magnicidio y no lo reportó. Para el líder político, esas afirmaciones no corresponden a la realidad, tras una lectura cuidadosa de los mensajes divulgados.

Uribe también abordó la relación con el actual Gobierno, calificando de positiva la labor de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior. Destacó los avances en el diálogo y el desarrollo de una propuesta de ley para el "rescate económico", que busca establecer nuevas políticas para la reducción del tamaño del Estado, el control de costos y el fomento de la economía productiva, en sintonía con los temas impulsados por el Ejecutivo. Sin embargo, dejó claro que el Centro Democrático tiene posiciones no negociables en asuntos como la cotización en salud y los impuestos para empresarios, aunque ve con buenos ojos los esfuerzos de la Casa de Nariño para construir consensos y lograr respaldos mayoritarios en estos temas centrales del debate político actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los posibles candidatos del Centro Democrático para las elecciones de 2027?

De acuerdo con lo expresado por el exmandatario Álvaro Uribe en declaraciones recogidas por El Espectador, los nombres de Paloma Valencia y María Claudia Tarazona están siendo considerados dentro del Centro Democrático como posibles candidatas para las elecciones de 2027. Valencia es reconocida por su trayectoria legislativa y su trabajo en programas académicos, mientras que Tarazona destaca por el carácter que ha demostrado tras los acontecimientos recientes que la afectaron.

¿Cuál es la posición del Centro Democrático frente a las denuncias vinculadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Según las declaraciones citadas, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, respalda a Paloma Valencia ante la Fiscalía frente a los señalamientos que la involucran en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Uribe aseguró que las acusaciones carecen de veracidad y enfatizó que el partido respeta la libertad de expresión, pero rechaza la difusión de información falsa que afecta la reputación de sus integrantes.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.