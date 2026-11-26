La visita administrativa que la Superintendencia de Sociedades programó a La Silla Vacía para este jueves 26 de noviembre sigue desatando reacciones. La Alianza por la Democracia expresó su respaldo al medio de comunicación y pidió garantías para el ejercicio periodístico, al advertir sobre el contexto en el que se hará la diligencia.

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La coalición, integrada por organizaciones de la sociedad civil, manifestó preocupación porque la inspección se produce después de una serie de señalamientos públicos contra el medio y su directora, Juanita León, por parte de funcionarios y personas cercanas al Gobierno.

Aunque reconoció que la Superintendencia tiene facultades legales para inspeccionar a empresas privadas, sostuvo que estas deben ejercerse de manera transparente, motivada y proporcional, especialmente cuando se trata de una organización periodística.

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La Alianza también cuestionó que, según lo expuesto, no exista una explicación clara sobre los hechos que motivaron la visita ni sobre la necesidad de la información solicitada por la entidad.

Cuestionan contexto en el que se ordenó la visita a La Silla Vacía

Uno de los puntos que más inquieta a la Alianza por la Democracia es que la diligencia coincida con recientes cuestionamientos públicos contra La Silla Vacía y su directora, Juanita León.

La coalición recordó que tanto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre el contexto de señalamientos al medio y han pedido que se expliquen las razones de la actuación administrativa.

También llamó la atención sobre otra visita anunciada a una empresa del hermano de León, que, según lo informado por La Silla Vacía, no tiene relación con el medio de comunicación. Para la Alianza, la coincidencia de ambas diligencias y la falta de claridad sobre sus motivaciones ameritan explicaciones.

En su pronunciamiento, la organización recordó estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Americana que advierten sobre el riesgo de restringir la libertad de expresión mediante mecanismos indirectos, incluso cuando se trata de facultades estatales que son legítimas.

Las garantías que la Alianza pidió a la Superintendencia de Sociedades

Ante este escenario, la Alianza por la Democracia hizo tres solicitudes puntuales a la Superintendencia de Sociedades para que la diligencia se desarrolle con garantías y sin afectar el trabajo periodístico.

En primer lugar, pidió que la entidad informe públicamente las razones de hecho y de derecho que motivan la visita, y que aclare si esta hace parte de un programa general de supervisión societaria, como también lo solicitó la Defensoría del Pueblo.

Además, solicitó garantizar la reserva de las fuentes periodísticas, el material de trabajo, los datos personales y la información de quienes hacen parte del medio.

Por último, pidió permitir el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la FLIP durante la diligencia.

La coalición insistió en que las facultades de inspección, tributarias o regulatorias del Estado no pueden convertirse en herramientas de presión contra medios críticos y sostuvo que una prensa independiente es fundamental para la democracia y el pluralismo.

La Alianza aseguró que hará seguimiento al caso y acompañará a periodistas y organizaciones que consideren amenazado su derecho a informar.

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