Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente contratación de dos creadoras de contenido asociadas a la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de Inravisión, antes conocida como RTVC, ha suscitado un intenso debate político. De acuerdo con información publicada por La Silla Vacía y respaldada en datos oficiales del Secop, estas vinculaciones ocurrieron en septiembre de 2026 y abarcan labores en el entorno digital y la producción audiovisual, por un monto total de $32.722.216. Ambos contratos tienen vigencia hasta diciembre del mismo año, despertando reacciones desde diversos sectores y cuestionamientos en torno al manejo de los recursos públicos en los medios estatales.

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Stefany Forero Amaya, identificada en plataformas digitales como ‘Stefy Fa’, formalizó un contrato el 22 de septiembre por $15.906.053. Este acuerdo estipula un pago mensual de $4.869.200 hasta finalizar diciembre, con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital de Inravisión. Por otro lado, Alejandra Montes Rojas, reconocida como ‘Alejandra M. Habla’ en redes sociales, firmó el 25 de septiembre un contrato por $16.816.163, el cual contempla un pago mensual de $5.255.051 por la creación y producción de contenidos audiovisuales para las plataformas digitales de la entidad, siempre según la información de La Silla Vacía.

La controversia se ha intensificado por el antecedente político de ambas influenciadoras, ya que, conforme a La Silla Vacía, formaron parte activa de la estrategia digital de campaña de De la Espriella y siguieron colaborando en iniciativas ligadas al nuevo gobierno. Esto ha generado suspicacias acerca de la transparencia y criterios utilizados en la selección de personal, así como el posible uso de fondos públicos para iniciativas relacionadas con intereses políticos.

El representante Daniel Briceño ha sido uno de los principales críticos, recordando sus objeciones frente al presupuesto para medios públicos y manifestando en X su inquietud por el riesgo de que RTVC se convierta en una "caja de resonancia" del gobierno presente. Las dudas han encontrado eco en figuras como la creadora Jerome Sanabria y María Paula Fonseca, exsubgerente de RTVC en el gobierno anterior. Además, estas críticas se amplifican en un contexto donde hay reportes de un déficit financiero de $148.391 millones en el sistema de medios públicos, según los datos presentados. Sin embargo, como enfatiza La Silla Vacía, la existencia de estos contratos no constituye, en sí misma, prueba irrefutable de alguna irregularidad. El debate gira principalmente en torno a la idoneidad de las contrataciones, la experiencia previa de las contratistas en la arena política y la conveniencia de destinar estos recursos a figuras asociadas al oficialismo de turno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué generan polémica los contratos de influenciadoras vinculadas a la campaña de De la Espriella en Inravisión?

La controversia tiene sus bases en el pasado político de Stefany Forero Amaya y Alejandra Montes Rojas, quienes participaron activamente en la campaña de Abelardo de la Espriella y posteriormente en iniciativas del nuevo gobierno. Sectores políticos y figuras vinculadas a medios públicos cuestionan la transparencia del proceso y el uso de recursos estatales, especialmente en un contexto de déficit reportado para el sistema de medios públicos.

¿Cuánto cuestan los contratos y qué funciones cumplen las creadoras de contenido contratadas por Inravisión?

De acuerdo con los datos divulgados por Secop y La Silla Vacía, los contratos suman $32.722.216 entre septiembre y diciembre de 2026. Stefany Forero Amaya recibe $4.869.200 mensuales para apoyar el ecosistema digital, mientras que Alejandra Montes Rojas percibe $5.255.051 al mes por la elaboración de contenidos audiovisuales para las plataformas de la entidad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.