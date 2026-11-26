Por: Caracol TV

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Un ataque de dron con explosivos dirigido contra la estación de Policía de Condoto, en Chocó, causó la muerte del auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino este jueves 26 de noviembre de 2026. El joven había cumplido 19 años un día antes de que le arrebataran la vida.

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Según el reporte de la Policía Nacional, el joven murió “durante el ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la Estación de Policía de Condoto”. Añade que la víctima fatal “se encontraba prestando servicio como centinela cuando se produjo la acción criminal. Pese a ser trasladado inicialmente al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido a Quibdó, falleció debido a la gravedad de sus lesiones”. En el hecho también resultó afectado un subintendente.

Reacción de Abelardo de la Espriella a muerte de policía

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a este nuevo ataque terrorista, el cual condenó. Envió un mensaje a la familia del joven auxiliar asesinado.

“Mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra fuerza pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista. A los autores de este atentado les advierto: ¡Los vamos a encontrar y van a responder por este asesinato! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra fuerza pública ni sembrando terror entre los colombianos”.

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Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional. A su familia y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune.… https://t.co/ondqSW4Fxc — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

El mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía, también se refirió al lamentable hecho en el que murió el joven Juan Alcides: “A su familia, mis condolencias y respaldo. No olvidaremos su sacrificio y seguiremos trabajando para llevar a los responsables ante la justicia”.

El 29 de octubre ya se registró un ataque con drones contra esa misma estación de policía de Condoto, dentro de un período de tres días donde las autoridades colombianas contabilizaron 11 hechos de este tipo solo en el departamento de Chocó.

Por su parte, el pasado 2 de noviembre dos soldados murieron y cinco resultaron heridos en un atentado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, también en esa región, una con los mayores niveles de pobreza del país, donde delinque principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y varias bandas criminales.

El miércoles, los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairon Jesús Riascos Murillo fueron asesinados en medio de una emboscada perpetrada en el municipio de Padilla, en Cauca, cuando escoltaban a una delegación de la alcaldía para la inauguración de un parque infantil.

Estos ataques terroristas se producen en una semana marcada por el atentado con carro bomba de Villavicencio dirigido a la Gobernación del Meta, con 24 heridos, el secuestro en un Éxito de Cartagena y el ataque con drones que dejó tres heridos y más de 60 viviendas dañadas en Cúcuta.

El semanario británico The Economist indicó en su último número, publicado este 26 de noviembre, que 2026 ha sido el año con mayor número de incidentes violentos con grupos armados en los diez años que han pasado desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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