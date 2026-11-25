Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte accidente de tránsito causó alarma en la noche de este martes 25 de noviembre en la avenida Mirolindo, una de las vías más concurridas de Ibagué. Según la información reportada por ciudadanos que presenciaron el suceso, el choque se produjo cerca del semáforo en el sector de Santa Rita e involucró tanto a un vehículo particular como a una motocicleta. Los primeros reportes señalan que el impacto tuvo lugar en el carril de subida, en una zona donde la movilidad es especialmente crítica durante las noches debido al flujo constante de vehículos.

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El hecho fue de tal magnitud que, según relataron testigos, el automóvil no solo colisionó con la motocicleta sino que también terminó afectando la infraestructura semafórica. Un testigo, cuya declaración recoge la gravedad del incidente, aseguró: "El señor del particular se trajo el semáforo y se llevó el de la moto". La descripción deja en evidencia la contundencia del choque y el nivel de daño que sufrieron tanto los vehículos como los elementos viales del sector.

Ante la situación, las personas que se encontraban en la zona rápidamente solicitaron la presencia de ambulancias para auxiliar a los afectados. La urgencia por la atención médica refleja el grado de preocupación de los ciudadanos, especialmente en un corredor vial esencial para la ciudad de Ibagué. La necesidad de asistencia inmediata evidenció no solo el riesgo para los involucrados directos, sino también para quienes transitaban por el lugar.

El suceso llamó la atención por el impacto sobre la movilidad local y la seguridad en la avenida Mirolindo. Si bien aún no se han confirmado cifras oficiales de lesionados ni el detalle completo de las consecuencias del accidente, la reacción comunitaria quedó registrada en los llamados de emergencia y en la tensión que se vivió en el sector durante la noche. Toda la información presentada se sustenta en los testimonios y reportes recopilados por El Nuevo Día a partir de fuentes ciudadanas presentes en la escena.

Noticia en desarrollo...

¿Cómo ocurrió el accidente en la avenida Mirolindo de Ibagué?

El accidente en la avenida Mirolindo de Ibagué ocurrió cuando un vehículo particular y una motocicleta chocaron en el carril de subida, cerca del semáforo en el sector Santa Rita. De acuerdo con los testigos citados por El Nuevo Día, el impacto fue tan fuerte que involucró también a la infraestructura del semáforo, cuyo daño evidencia la magnitud del siniestro. El relato recogido permite dimensionar la severidad del choque, aunque aún no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas exactas o el estado de los involucrados.

¿Qué acciones tomaron los ciudadanos tras el accidente en la avenida Mirolindo?

Tras el accidente, los ciudadanos que estaban presentes en inmediaciones de la avenida Mirolindo solicitaron con urgencia la presencia de ambulancias para atender tanto al motociclista como al conductor del vehículo particular. La reacción de la comunidad se centró en la necesidad de brindar asistencia médica rápida a los afectados y evitar mayores consecuencias, según lo informado por El Nuevo Día con base en los reportes de quienes presenciaron el hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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