Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La movilidad en Bogotá presenta ajustes este miércoles 25 de noviembre de 2026, debido al partido de fútbol entre Independiente Santa Fe y Once Caldas. El encuentro se disputará en el estadio El Campín, situado en la localidad de Teusaquillo, y generará modificaciones en la operación de algunas rutas del sistema TransMiZonal de TransMilenio, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios consultar los desvíos y preparar su recorrido con antelación, teniendo en cuenta el aumento de flujo en la zona durante este evento deportivo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las rutas afectadas son cinco: SE14, AH605, A002, 97 y A003. Estos servicios de TransMiZonal serán desviados temporalmente en el sector cercano a El Campín para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes durante el partido. Se insta a la ciudadanía a estar pendiente de la señalización y el personal autorizado del sistema, quienes orientarán sobre las alternativas para llegar a sus destinos.

Además, TransMilenio sugiere mantener cargada la tarjeta TuLlave antes del inicio del evento, enfatizando la importancia de contar con saldo anticipadamente para evitar filas o contratiempos en las estaciones del sistema. La tarjeta TuLlave, mecanismo principal de acceso a TransMilenio, ofrece beneficios como transbordos gratuitos, hasta dos viajes a crédito al día y la posibilidad de recuperar el saldo si se llegara a perder. Estas ventajas buscan que el usuario tenga mayor flexibilidad, y que situaciones como eventos masivos no sean obstáculo para movilizarse por la ciudad.

La Alcaldía y TransMilenio continúan trabajando de manera conjunta para mantener informada a la comunidad sobre los cambios temporales en la movilidad ocasionados por eventos de gran asistencia. Frente a cualquier duda o necesidad de información detallada sobre los desvíos de rutas, se recomienda visitar los canales oficiales de TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMiZonal presentan desvíos por el partido Santa Fe vs Once Caldas en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, las rutas SE14, AH605, A002, 97 y A003 del sistema TransMiZonal tendrán desvíos operativos el miércoles 25 de noviembre de 2026, debido al partido de fútbol que se llevará a cabo en el estadio El Campín.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta TuLlave para usuarios de TransMilenio en Bogotá?

La tarjeta TuLlave ofrece a sus usuarios ventajas importantes como transbordos a costo cero, la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito por día y la opción de recuperar el saldo en caso de pérdida. Estos beneficios, informados por TransMilenio, buscan facilitar el acceso y la movilidad para los ciudadanos, especialmente durante eventos masivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z