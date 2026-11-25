Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir la Navidad con una programación especial que incorpora arte, tecnología y sostenibilidad ambiental. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Festival Brilla 2026 abrirá sus puertas en Vive Claro Distrito Cultural desde el 26 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, con una propuesta donde la experiencia sensorial y la conciencia ecológica serán protagonistas.

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En esta séptima edición, el festival contará con un recorrido aproximado de un kilómetro compuesto por 19 estaciones temáticas. El eje central de la versión 2026 girará en torno a la biodiversidad, la polinización, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Según la información oficial consultada, los asistentes podrán sumergirse en ambientes como un bosque prehistórico, dejarse maravillar por mariposas luminosas y colibríes gigantes, y disfrutar esculturas monumentales, además de la representación de la figura de Gaia, símbolo de la madre tierra.

El evento también tendrá espacios interactivos, donde los visitantes podrán participar en juegos lúdicos y tecnológicos, observar videomapping —técnica que consiste en proyectar imágenes sobre superficies reales, generando efectos de movimiento—, así como proyecciones, música en vivo, efectos de luces láser, instalaciones con holografía y animatrónicos. El recorrido terminará con un sendero de girasoles iluminados que busca invitar a la reflexión sobre la conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con la organización, el Festival Brilla 2026 contará con 45 jornadas, en un horario de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y estará abierto al público excepto los días 24 y 31 de diciembre. Una de las características destacadas será su modalidad pet friendly, lo que permitirá que los asistentes acudan en compañía de sus animales domésticos.

Se espera la presencia de más de 260.000 visitantes, con un promedio de 5.800 personas por jornada, siguiendo la tendencia de éxito de ediciones anteriores, que han reunido a más de 1,5 millones de asistentes. Además, este espacio busca fortalecer la economía local, pues según la información oficial, la edición anterior generó más de 200 empleos directos, cerca de 500 indirectos y un aumento del 30% en las ventas de comercios asociados.

La sostenibilidad será un pilar del festival, con el compromiso de enviar cero residuos a rellenos sanitarios y utilizar iluminación LED de alta eficiencia energética para minimizar el impacto ambiental. Las entradas estarán disponibles en la página oficial del festival, donde se podrán consultar detalles sobre costos, condiciones y horarios. La preventa será gestionada por Fever y Ticketmaster, que facilitará la adquisición de boletas en sitio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el Festival Brilla 2026 en Bogotá?

El Festival Brilla 2026 se realizará en Vive Claro Distrito Cultural, iniciando el 26 de noviembre de 2026 y finalizando el 11 de enero de 2027, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá. El evento tendrá un total de 45 jornadas y abrirá sus puertas al público entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m., excepto los días 24 y 31 de diciembre.

¿Qué actividades y servicios ofrece el Festival Brilla 2026 y cómo comprar entradas?

El festival ofrecerá 19 estaciones temáticas, juegos interactivos, videomapping, proyecciones, música, efectos de luces láser, instalaciones con holografía y animatrónicos. Los asistentes podrán adquirir sus entradas a través de la página oficial festivalbrilla.com, en preventa por Fever y en el lugar del evento gracias a la colaboración de Ticketmaster.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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