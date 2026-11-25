Por: El Espectador

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El fraude en el servicio de agua es una problemática que impacta considerablemente la calidad y la sostenibilidad de este recurso en Bogotá. Prácticas como conexiones clandestinas, manipulación de medidores y reconexiones ilegales no solo afectan la presión en el suministro o pueden causar fugas y daños en las redes, sino que también ponen en riesgo la calidad del agua. Esta situación perjudica especialmente a quienes cumplen con sus obligaciones de pago, ya que las pérdidas repercuten en la eficiencia del servicio, según la información de El Espectador.

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De acuerdo con la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), entre 2024 y 2026 se reportaron 15 millones de metros cúbicos de agua no facturados. El mayor impacto de este volumen se registró en el sector residencial, que representó el 68% de las pérdidas, seguido por la industria con un 21% y el sector comercial con el 11%. Este panorama revela cómo el fraude no se limita únicamente a barrios populares o sectores marginados, sino que afecta distintos ámbitos de la vida urbana.

Los establecimientos donde se han detectado con más frecuencia estas irregularidades incluyen obras de construcción, lavaderos de carros, gastrobares, centros comerciales, moteles y restaurantes. Además, las localidades de Engativá (11,42%), Kennedy (10,53%), Soacha (10,42%) y Bosa (7,27%) concentran el mayor número de casos de robo de agua detectados.

En respuesta, la EAAB implementó acciones legales y comerciales, presentando más de 1.052 denuncias ante la Fiscalía en los últimos dos años por el delito de robo de agua. Gracias a estas estrategias, de los 15 millones de metros cúbicos no facturados, alrededor de 7,4 millones ya han sido recuperados. Esta cantidad permitiría, de acuerdo con cifras de la entidad, abastecer durante un mes a más de 900.000 familias de estrato 3, lo que ilustra el impacto concreto del fraude para la ciudad.

El proceso de recuperación ha mostrado avances: en 2024 se recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos; en 2025, la cifra aumentó a 3,3 millones, incrementando en un 32%. Para el periodo contabilizado de 2026, hasta octubre, se habían recuperado 2,5 millones de metros cúbicos más.

La empresa de acueducto mantiene la invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa en la red, proporcionando canales como la línea Acualínea 116 y el correo electrónico oficial. Esta colaboración ciudadana resulta fundamental para contener y revertir los efectos negativos del fraude en el consumo de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fraude de agua al servicio y la infraestructura en Bogotá?

El fraude de agua en Bogotá, mediante conexiones ilegales, manipulación de medidores y reconexiones no autorizadas, compromete la presión del servicio, ocasiona fugas y daños en la infraestructura y pone en riesgo la calidad general del agua. Además, afecta directamente a los usuarios cumplidos, quienes sufren consecuencias por el desvío y desperdicio del recurso.

¿Cuáles son las localidades con mayor número de casos de robo de agua en Bogotá?

De acuerdo con datos de la Empresa de Acueducto de Bogotá, las localidades y municipios donde se concentran más casos de robos de agua son Engativá, Kennedy, Soacha y Bosa, con porcentajes que superan el 7% de los incidentes identificados en la ciudad en el periodo mencionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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