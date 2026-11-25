Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el robo de agua en Bogotá es una prioridad para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que ha intensificado acciones judiciales, operativas y comerciales para enfrentar este delito y salvaguardar el recurso hídrico esencial para la capital. Según información oficial de la EAAB, en el periodo comprendido entre 2024 y octubre de 2026, se han presentado más de 1.052 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Esta estrategia refuerza el componente judicial y envía un mensaje claro a quienes incurren en defraudación de fluidos: el robo de agua afecta la sostenibilidad del servicio y perjudica a millones de ciudadanos cumplidores.

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Las acciones, llevadas a cabo en coordinación con la Policía Nacional y las alcaldías locales, se concentran principalmente en zonas con mayores niveles de fraude. De acuerdo con la EAAB, barrios como Engativá, Kennedy, Bosa y Soacha han sido los más intervenidos. Este trabajo articulado ha facilitado un control más estricto e incrementado la recuperación de agua para la ciudad.

Además de la vía judicial y de sanción, la EAAB ha alcanzado un logro significativo en la recuperación de consumos no facturados. La entidad detalla que durante la administración actual se han recuperado más de 15 millones de metros cúbicos de agua que antes no estaban registrados. De ese volumen, cerca de 7,4 millones de metros cúbicos corresponden a recuperación por gestión comercial, lo que, según la empresa, permitiría abastecer durante un mes a más de 900.000 familias de estrato 3.

Las cifras demuestran una evolución positiva: en 2024 se recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos; en 2025, la cantidad ascendió a 3,3 millones (un aumento del 32 %); y hasta octubre de 2026 ya se reportan otros 2,5 millones recuperados. Estos resultados evidencian una tendencia sostenida en el control y recuperación de pérdidas comerciales en el sistema de acueducto.

La EAAB también resalta que la mayoría de casos de defraudación (68 %) se presentan en el sector residencial, seguido por el industrial (21 %) y el comercial (11 %). En particular, se han detectado irregularidades en construcciones, lavaderos de vehículos, gastrobares, centros comerciales, moteles y restaurantes.

Finalmente, la entidad reitera que la defraudación de fluidos no es menor, pues impacta las finanzas, dificulta inversiones, y vulnera el acceso equitativo al agua. Por eso, invita a la ciudadanía a denunciar irregularidades, recordando que la seguridad hídrica de Bogotá es tarea de todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar robos de agua o conexiones fraudulentas en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los ciudadanos informar cualquier irregularidad relacionada con el robo de agua o manipulación de medidores, usando la línea telefónica Acualínea 116 o escribiendo al correo recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co, como una forma de contribuir a la protección del recurso y prevenir pérdidas en el sistema.

¿Qué significa defraudación de fluidos y cómo afecta el servicio de agua en Bogotá?

La defraudación de fluidos se refiere al uso ilegal de conexiones o manipulaciones en los sistemas de agua, con el fin de obtener el recurso sin que sea facturado o registrado por la empresa prestadora. Este delito genera pérdidas económicas, limita la capacidad de inversión y dificulta garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua para toda la población bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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