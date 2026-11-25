Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su riqueza cultural y su capacidad para albergar grandes espectáculos, será nuevamente el epicentro de la música con la realización del festival Salsa al Parque 2026 durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, este evento, que llega a su edición número 27, tendrá lugar en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, un importante escenario de la ciudad, y será de entrada libre para el público mayor de 18 años. El control de acceso incluirá verificación del documento de identidad en los puntos de ingreso.

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La edición de 2026 reafirma el objetivo fundacional del evento: promover la salsa en la capital colombiana y visibilizar tanto a los artistas locales como nacionales e internacionales que se suman a esta fiesta. Salsa al Parque fue creado en 1997 y, según Bogotá.gov.co, este año la programación pone especial énfasis en el diálogo entre generaciones, destacando la relación entre artistas de extensa trayectoria, su legado, y quienes mantienen viva la innovación musical en el género.

En esta versión, estarán presentes 15 agrupaciones: cinco son artistas distritales que fueron seleccionadas a través de la Beca Salsa al Parque 2026, sumándose a cinco agrupaciones nacionales y cinco internacionales. Entre los nombres más destacados de la nómina figuran Alfredo de la Fé, Willy García, Orquesta Aragón, Roberto Blades y la agrupación bogotana La 33. Esta selección representa la esencia de la salsa en diferentes latitudes, enriqueciendo la propuesta artística del festival.

El programa arrancará el sábado 28 de noviembre con actuaciones como las de Kaona Orquesta, Manyoma Brothers de Cali, y Los Satélites de Venezuela, concluyendo la jornada con Roberto Blades de Panamá. Para el domingo 29 de noviembre, la agenda inicia con una rueda de casino a cargo de Ilé Danza y continúa con actuaciones de Orquesta Aragón de Cuba, La 33 de Bogotá, Hermán Olivera de Estados Unidos y Willy García de Cali, entre otros. Así, la programación refleja un recorrido por las diferentes vertientes de la salsa y una oportunidad única para el público de disfrutar de un espectáculo diverso y de alta calidad.

La invitación es a asistir al parque Simón Bolívar, ubicado en la calle 63 con carrera 60 o avenida La Esmeralda, para celebrar la salsa y su legado en Bogotá, bajo la organización del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), como ha sido tradición desde hace casi tres décadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y los artistas confirmados para Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

La programación de Salsa al Parque 2026 incluye la participación de 15 agrupaciones: cinco distritales, cinco nacionales y cinco internacionales. Entre los artistas destacados del sábado figuran Kaona Orquesta, Alfredo de la Fé y Roberto Blades, mientras que el domingo se destacan la Orquesta Aragón, La 33 y Willy García, según datos de Bogotá.gov.co. La agenda abarca desde las 2:00 p.m. del sábado y las 12:00 m. del domingo, terminando ambas jornadas alrededor de las 8:00 p.m.

¿Dónde se realizará el festival Salsa al Parque 2026 y cuáles son los requisitos de entrada?

El festival Salsa al Parque 2026 se celebrará en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, ubicada en la calle 63 con carrera 60 o avenida La Esmeralda en Bogotá. De acuerdo con la información oficial de Bogotá.gov.co, el evento está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años, quienes deberán presentar su documento de identidad para ingresar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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