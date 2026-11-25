Luego de administrar el servicio durante casi 30 años, Enel abandonó la operación del alumbrado público de Bogotá y descartó aliarse con el Grupo Energía Bogotá, GEB.

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De este modo, la compañía antioqueña EPM asumirá la modernización y gestión integral de toda la red luminaria capitalina durante los próximos 10 años.

Este relevo empresarial responde tanto al vencimiento improrrogable del convenio interadministrativo vigente, dado que Enel es hoy mayoritariamente privada, como al rechazo de su casa matriz italiana para figurar como socia minoritaria.

Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, reveló que su organización trabajó durante dos años estructurando el proceso de selección, aunque fallos recientes del Consejo de Estado bloquearon una postulación individual.

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Según indicó el ejecutivo, dicha jurisprudencia obliga a que el contratista acredite experiencia directa y ejecute la mayor parte del acuerdo, evitando el uso indebido de convenios para eludir licitaciones.

Ante este obstáculo jurídico, el GEB planteó crear una sociedad por acciones con 60% de participación mayoritaria y el porcentaje restante para Enel, buscando integrar su trayectoria operativa.

“Lamentablemente, las últimas sentencias del Consejo de Estado no me permiten usar mi experiencia en Perú y en Colombia no tengo experiencia, porque desde 1996 el alumbrado se le entregó a Enel”, declaró Ortega.

Para el directivo, dos razones explican la negativa corporativa desde Italia: los comicios locales previstos para el próximo año y los antecedentes complejos con la entidad distrital.

“En Bogotá viene una elección muy compleja en octubre del próximo año, y la Uaesp ha tenido una relación muy poco sana con Enel”, señaló Ortega.

Por su parte, Armando Ojeda Acosta, director de la Uaesp, confirmó que el GEB notificó su intención de asociarse con Enel y los diálogos avanzaron “hasta cierto punto”, antes de desistir corporativamente.

“Lo que hicimos fue hacer una consulta y lo que se da es producto de unas revisiones internas a nivel corporativo, que son las que llevan a tomar esa decisión”, expuso el funcionario.

Con la retirada definitiva de Enel, la Uaesp analizó las ofertas de Emcali, K-Yena y EPM, determinando que la propuesta antioqueña lideraba en suministro, operación y tarifas.

Para Ortega, EPM “ofreció unos precios de energía súper razonables” y “le va a abaratar el costo del alumbrado a la ciudad”. “Era la única salida seria y factible, y le permite a Bogotá modernizar el alumbrado”, manifestó.

Los dos contratos suscritos entre el Distrito y EPM entrarán en vigor el 1 de diciembre por un monto total de $2,02 billones, elevando los indicadores técnicos de calidad.

El cambio más inmediato beneficiará la reparación de averías, reduciendo el tiempo de respuesta actual de cinco días hasta un límite máximo de 24 horas continuas.

“Trae mejoras significativas en lo que tiene que ver con estándares de prestación del servicio: cuadrillas en calle y menores tiempos en la atención de fallas”, destacó el director de la Uaesp.

Adicionalmente, EPM presentará un plan de inversión bajo aprobación y vigilancia oficial para migrar hacia tecnología LED más de 100.000 de las 366.410 luminarias pendientes durante los dos primeros años.

Asimismo, durante la próxima década, la empresa desplegará más de 100.000 nodos de telegestión que optimizarán el monitoreo remoto y la eficiencia energética en toda la ciudad.

De esta forma, la capital asegura un esquema operativo renovado con tarifas competitivas, cuadrillas permanentes en vía y actualización tecnológica integral para millones de habitantes bogotanos.

Gracias a esta adjudicación estratégica, Bogotá resuelve un prolongado vacío contractual y garantiza infraestructura lumínica moderna, segura y sostenible en cada localidad urbana durante los próximos diez años.

Esta transformación operativa representa uno de los avances más relevantes para la seguridad vial y el bienestar nocturno de peatones y conductores en todas las localidades capitalinas.

Finalmente, la vigilancia constante ejercida por la administración distrital asegurará el cumplimiento estricto de los cronogramas técnicos y financieros pactados con el nuevo operador energético.

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