Por: El Espectador

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El 25 de noviembre es una fecha crucial: el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres representa una oportunidad para visibilizar y denunciar la persistente deuda social y estatal de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, solo entre el 1 de enero y el 31 de octubre se han reportado 135 feminicidios en el país. Particularmente alarmante es la situación en departamentos como Guaviare, Tolima, Guainía y Meta, donde estos casos son motivo de gran preocupación.

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La violencia intrafamiliar también golpea con fuerza a las mujeres en Colombia. Según la misma entidad, se han reportado 83.137 casos de agresiones en el entorno familiar. Las mayores tasas por cada 100 mil habitantes se observan en Bogotá, Boyacá, Tolima y Cundinamarca, lo que evidencia que las grandes ciudades y algunos departamentos están lejos de erradicar este flagelo.

Según registros de la Secretaría de la Mujer, Bogotá enfrenta actualmente una realidad preocupante similar al contexto nacional. En lo que va del año, se han documentado 51 asesinatos de mujeres en la capital, entre los cuales 11 han sido tipificados jurídicamente como feminicidio, término utilizado para referirse al homicidio de una mujer por razones de género.

A propósito de esta jornada, la ciudad ha planeado diversas actividades y manifestaciones para exigir justicia y transformar la realidad de miles de mujeres. Entre los eventos más destacados se encuentra la actividad cultural “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N”, que se llevará a cabo al mediodía en la Plaza Fundacional de Bosa. La marcha “25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer” partirá a las 3:00 p. m. desde la Universidad Nacional de Colombia hasta la Plaza de Bolívar. Otras actividades incluyen encuentros en Usme y Rafael Uribe Uribe dedicados a la autonomía, el arte y la transformación colectiva frente a la violencia, así como una feria de servicios y un mural participativo el viernes 27 de noviembre en el Hall de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

Todas estas iniciativas buscan sensibilizar, visibilizar y comprometer a la sociedad en un cambio efectivo y duradero, en memoria de las víctimas y en defensa de los derechos de las mujeres.

¿Cuáles son las cifras de feminicidio y violencia contra las mujeres en Colombia según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1 de enero y el 31 de octubre se registraron 135 feminicidios en el país. Además, hubo 83.137 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, con una mayor incidencia en Bogotá, Boyacá, Tolima y Cundinamarca, lo que refleja una situación crítica que requiere acciones urgentes y contundentes.

¿Qué actividades conmemorativas están programadas en Bogotá para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres?

Entre las actividades anunciadas se destaca el encuentro cultural “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N”, la marcha principal desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar, encuentros y actividades artísticas en Usme y Rafael Uribe Uribe, y una feria de servicios con mural participativo en la Universidad Nacional, todas orientadas a la sensibilización y denuncia pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.