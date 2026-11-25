Un extraño caso se registró en el norte de Bogotá, donde una mujer fue encontrada inconsciente y atrapada entre las ramas de un árbol y un alambre de púas en una zona de vegetación. El hallazgo ocurrió en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 201, en la localidad de Usaquén.

Sigue a PULZO en Discover

La situación fue reportada por el periodista Edward Porras, quien explicó que un guarda de seguridad alertó sobre la presencia de una persona en medio de un matorral. Al acercarse, el vigilante encontró a la mujer aparentemente sin signos de respiración, por lo que se solicitó ayuda.

(Lea también: Buscan a hombre de 35 años desaparecido con esquizofrenia en Bogotá; lo buscan en varias partes)

De acuerdo con el reporte, la víctima tendría entre 50 y 55 años y permanecía en una posición que dificultaba su liberación, pues uno de sus pies estaba enredado entre las ramas y un alambre de púas.

Lee También

Durante su reporte, Edward Porras describió las condiciones en las que fue encontrada la mujer y explicó que tenía comprometido el pie derecho.

“Encontramos a esta mujer de aproximados 50 a 55 años. Ella tiene un pie enredado en unas ramas y a su vez en un alambre de púa que le sostiene su pie derecho”, relató el periodista.

La víctima se encontraba sin zapatos y llevaba medias blancas. Mientras tanto, uniformados de la Policía adelantaban las primeras verificaciones para establecer cómo había terminado en ese lugar. Según Porras, algunos habitantes del sector manifestaron que no reconocían a la mujer. Además, otros guardas de seguridad plantearon la posibilidad de que hubiera sido arrojada desde un vehículo, aunque esa hipótesis no había sido confirmada por las autoridades.

Ante las condiciones en las que fue encontrada, la prioridad de los organismos de atención era garantizar que la mujer recibiera asistencia médica y pudiera ser liberada de los elementos que la mantenían atrapada.

(Lea también: Gabriel Cárdenas habría vivido difícil situación en universidad; hay varias versiones)

Por esa razón, se solicitó la presencia de una ambulancia para estabilizarla y trasladarla a un centro asistencial. También se esperaba la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos para facilitar su extracción de las ramas y del alambre de púas.

“Lo que prima es la salud de esta mujer para que la estabilicen, le desenreden el pie y ante todo la lleven a un centro médico”, señaló Porras durante la transmisión.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió el hecho son materia de investigación. La Policía adelanta las indagaciones para determinar cómo llegó la mujer hasta ese punto de Usaquén y establecer si se trató de una caída o de otra situación.

* Pulzo.com se escribe con Z