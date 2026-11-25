Por: Portal Bogotá

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En medio del fenómeno de El Niño que se vive en 2026 y que ha provocado episodios de altas temperaturas y sequías en varias regiones, el lunes 23 de noviembre sorprendieron fuertes lluvias e intensas precipitaciones en Bogotá. De acuerdo con información recopilada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las localidades más afectadas fueron Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, San Cristóbal y Puente Aranda. En estas zonas, la fuerza de las lluvias impactó de manera significativa en distintos sectores del Distrito Capital.

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Uno de los hechos más destacados se registró en la estación El Paraíso, ubicada en Chapinero, donde a las 2:00 p. m. se acumuló un total de 42 milímetros de lluvia a lo largo del día. Según los reportes, esta cifra representa una cantidad considerable de agua que habitualmente se reparte en varias localidades durante una jornada tradicional de lluvias, pero en esta ocasión se concentró exclusivamente en este punto de Bogotá. Esto evidenció la magnitud e intensidad de las precipitaciones que pueden presentarse, incluso en contextos influenciados por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la información citada, las localidades afectadas experimentaron problemas en las redes de alcantarillado, encharcamientos y el ingreso de agua en viviendas, sótanos y parqueaderos. Incluso se reportó la caída de un árbol como consecuencia de las condiciones climáticas. A pesar de que el fenómeno de El Niño suele estar asociado a menores cantidades de lluvia, las variaciones climáticas locales pueden propiciar episodios de fuertes precipitaciones en diferentes partes del Distrito.

La respuesta frente a estos eventos se coordina a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), en conjunto con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y las autoridades locales. El IDIGER realiza seguimiento a las condiciones meteorológicas mediante su Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), utilizando estaciones y pronósticos para mantener informada a la ciudadanía y orientar la respuesta institucional.

Entre las recomendaciones para reducir el impacto de las lluvias, las autoridades sugieren limpiar canales, terrazas y desagües, no arrojar residuos en alcantarillas, revisar sótanos y parqueaderos, proteger objetos eléctricos y reportar inundaciones a la Línea de Emergencias 123. Estas medidas buscan prevenir imprevistos y minimizar daños ante este tipo de episodios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan lluvias intensas en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

A pesar de que el fenómeno de El Niño suele asociarse con periodos de sequía y calor, en Bogotá aún se presentan lluvias intensas debido a condiciones atmosféricas locales que pueden propiciar episodios aislados de fuertes precipitaciones, de acuerdo con la información suministrada por las fuentes oficiales del Distrito.

¿Cuáles son las recomendaciones para enfrentar fuertes lluvias en Bogotá según el IDIGER?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomienda limpiar canales y desagües, no arrojar residuos en vías públicas y cuerpos de agua, revisar el funcionamiento de drenajes en sótanos y parqueaderos, proteger objetos eléctricos y reportar emergencias relacionadas con inundaciones a la Línea 123, con el objetivo de proteger a los habitantes y reducir riesgos relacionados a las lluvias intensas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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