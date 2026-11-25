Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá, ejecutó una importante jornada de limpieza en la ciudad durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026. De acuerdo con información compartida por la administración distrital y por Aguas de Bogotá, más de 7.300 toneladas de escombros y residuos voluminosos fueron retiradas de las calles, una cifra que refleja tanto la magnitud del problema como el esfuerzo realizado para enfrentar la acumulación de este tipo de desechos en el espacio público.

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La gestión de la limpieza urbana no solo implica la recolección periódica de residuos, sino que requiere de la participación activa de la ciudadanía para prevenir la formación de nuevos puntos críticos de basura. Por este motivo, la administración hizo un llamado claro y directo a los habitantes de la ciudad para que eviten abandonar escombros, muebles y residuos voluminosos en las vías públicas. Se trata de una de las reglas incluidas en los llamados ‘10 No Negociables’ que rigen el comportamiento ciudadano respecto al manejo de residuos en Bogotá, según el portal oficial bogota.gov.co.

Para facilitar la disposición responsable de estos materiales, los ciudadanos tienen a su disposición varios canales: pueden solicitar la recolección a través de la línea telefónica 110 o, si lo prefieren, llevar sus desechos sin costo alguno a los Ecopuntos habilitados en diferentes sectores de la ciudad. La programación y localización de estos puntos puede consultarse directamente en el portal web aseobogota.gov.co, brindando así opciones claras y accesibles para todos los bogotanos.

Adicionalmente, la administración fomenta la vigilancia y reportes ciudadanos sobre la presencia de basureros ilegales o sitios críticos. Se dispone la Línea 195, con una opción específica para denunciar el arrojo ilegal de basuras o escombros, así como canales digitales como WhatsApp Chatico. De acuerdo con el mismo comunicado, estas acciones tienen como objetivo principal preservar espacios públicos limpios, seguros y que ofrezcan condiciones dignas para la vida urbana.

Acciones coordinadas como esta no solo buscan el retiro inmediato de residuos, sino que forman parte de una estrategia más amplia para la sostenibilidad ambiental y el bienestar colectivo en Bogotá.

¿Cómo se puede solicitar la recolección de escombros y residuos voluminosos en Bogotá?

Para que los habitantes de Bogotá puedan disponer correctamente de escombros y residuos voluminosos, la administración ofrece la posibilidad de programar su recolección llamando a la línea 110. También es posible llevar estos materiales gratuitamente a los Ecopuntos, cuyas ubicaciones y horarios se encuentran disponibles en el portal aseobogota.gov.co.

¿Qué son los ‘10 No Negociables’ en Bogotá en materia de residuos?

Los ‘10 No Negociables’ corresponden a un conjunto de reglas definidas por la administración distrital de Bogotá para orientar el comportamiento ciudadano respecto al manejo de residuos. Entre estas está prohibido abandonar basuras o escombros en el espacio público, resaltando la importancia del compromiso colectivo para mantener limpia la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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