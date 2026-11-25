Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa con sus operativos enfocados en combatir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana, especialmente en sectores sensibles. De acuerdo con la información difundida por la Policía de Bogotá, se logró la captura en flagrancia de cinco hombres por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El hecho tuvo lugar en el barrio El Paraíso, en la localidad de Usme, durante acciones de registro y control realizadas por patrullas policiales.

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La intervención se desarrolló cuando unidades del CAI Nuevo Porvenir, en labores de patrullaje preventivo, notaron un vehículo sospechoso en movimiento en la calle 89 sur con carrera 7 este. Al detener el automóvil y proceder con su verificación, los uniformados encontraron en el piso trasero dos bolsas transparentes tipo ziploc. Estas contenían en total 2.000 gramos de marihuana, lo que confirma la magnitud del decomiso y la seriedad de la actividad criminal que se intentaba perpetrar en este sector del sur de la ciudad. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los cinco implicados fueron capturados inmediatamente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Uno de los capturados presentaba, además, dos antecedentes judiciales por el mismo delito, hecho que evidencia la reincidencia y las dificultades asociadas a las redes de microtráfico en barrios como El Paraíso. La incautación del vehículo, junto con los dos kilogramos de marihuana, representa un nuevo golpe contra el tráfico de drogas y los delitos conexos, como lo expone la propia Policía en su reporte publicado en la red social X (antes Twitter).

Eventos como este forman parte de una estrategia mayor que busca mantener el orden y proteger la convivencia. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la ley a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo que permite fortalecer las investigaciones y lograr sanciones efectivas, contribuyendo a la meta de que Bogotá camine segura. La lucha diaria contra el crimen evidencia el trabajo conjunto entre comunidad, instituciones y la fuerza pública para enfrentar retos crecientes en materia de seguridad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los cinco hombres por tráfico de marihuana en Usme?

Según información de la Policía de Bogotá, la captura se realizó durante labores de patrullaje del CAI Nuevo Porvenir en la calle 89 sur con carrera 7 este. Los uniformados detectaron un vehículo sospechoso, al inspeccionarlo encontraron dos bolsas tipo ziploc con 2.000 gramos de marihuana. Los cinco ocupantes fueron capturados en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¿Por qué es importante la Línea de Emergencias 123 de Bogotá en la lucha contra el delito?

La Policía de Bogotá enfatiza que denunciar hechos contrarios a la convivencia o delitos a través de la Línea de Emergencias 123 es fundamental para el inicio de procesos investigativos. Esto facilita sanciones efectivas y permite que la ciudad avance en su objetivo de mejorar la seguridad para sus habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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