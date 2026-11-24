Por: El Espectador

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Bogotá continúa fortaleciendo su red de apoyo a las mujeres y personas cuidadoras con la inauguración de una nueva Manzana del Cuidado en el sector del antiguo Bronx, ubicado en la localidad de Los Mártires. Esta apertura se realizó el martes 24 de noviembre, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, una fecha simbólica para visibilizar la lucha por los derechos y la protección de las mujeres. Con esta sede, Bogotá alcanza un total de 28 Manzanas del Cuidado, dos de ellas en Los Mártires, ampliando así el alcance institucional en zonas como Voto Nacional, La Sabana y La Pepita, de acuerdo con información de El Espectador.

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El espacio, con el nombre Bronx D. C. 'Tejiendo territorios', funcionará en el edificio de la Alcaldía Local sobre la calle 9 #15-64. Allí, 10 entidades distritales ofrecerán 19 servicios gratuitos para la ciudadanía, en especial para mujeres cuidadoras. Entre sus principales servicios se encuentran la orientación psicosocial, asesoría jurídica, formación, rutas de empleo y emprendimiento, así como actividades de bienestar y respiro para quienes dedican su vida al cuidado de otros, según detalla la fuente citada.

Los Mártires es una localidad donde el trabajo de cuidado recae mayoritariamente sobre las mujeres. De acuerdo con la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado (2021-2022), en esta zona fueron identificadas 12.748 personas cuidadoras, de las cuales la vasta mayoría, 10.264, son mujeres. Además, el contexto de violencia de género hace aún más urgente la puesta en marcha de este tipo de espacios. Datos de la Secretaría de la Mujer indican que solo en el primer semestre de 2026 se realizaron 922 atenciones relacionadas con violencia en la localidad, alcanzando una tasa que supera las 5.000 atenciones por cada 100.000 habitantes en septiembre de ese año.

A esto se suma que, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) en su reporte de 2025 ‘Datos que cuentan, vidas que importan’, Los Mártires figura entre las localidades con mayores cifras de violencia intrafamiliar hacia mujeres, superando los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El estudio de la Línea Base señala, por otro lado, que el 23 % de las mujeres del sector afirmó haber sufrido violencia psicológica en los cuatro meses previos a la medición, muy por encima del promedio bogotano del 9 %. Además, el 46 % de quienes habían tenido pareja en los dos años anteriores reportó conductas de control, frente al 30 % registrado en el resto de la ciudad.

Así, la nueva Manzana del Cuidado no solo responde a una necesidad evidenciada por cifras oficiales, sino que representa una apuesta por transformar la vida de las cuidadoras y su entorno, ofreciendo respaldo institucional, opciones de desarrollo y protección integral.

¿Cuáles son los servicios gratuitos disponibles en la Manzana del Cuidado del Bronx?

De acuerdo con El Espectador, las personas que visiten la Manzana del Cuidado del Bronx podrán acceder sin ningún costo a orientación psicosocial, asesoría jurídica, rutas de empleo y emprendimiento, oportunidades de formación, así como actividades de bienestar y espacios de respiro, brindando tiempo y acompañamiento para cuidadoras y mujeres en situación de vulnerabilidad.

¿Por qué Los Mártires tiene prioridad para la apertura de estos espacios de apoyo?

Según cifras presentadas por la Secretaría de la Mujer y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Los Mártires registra altos índices de mujeres cuidadoras y casos de violencia de género, incluyendo violencia intrafamiliar y psicológica, lo que hace prioritaria la apertura de una Manzana del Cuidado que atienda estas problemáticas y ofrezca respaldo a las mujeres de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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