Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para acoger nuevamente uno de los eventos culturales más esperados del año: la edición número 27 de Salsa al Parque. El festival, reconocido por congregar a grandes talentos y por su naturaleza gratuita, tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información divulgada por el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, en esta ocasión se presentarán 15 agrupaciones de diferentes latitudes, con propuestas musicales capaces de reunir públicos de todas las edades alrededor de una pasión común: la salsa.

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Con el lema “La revolución que nunca deja de sonar”, Salsa al Parque apuesta este año por resaltar el papel de la salsa como un puente entre generaciones, mostrando su vigencia y relevancia en la escena cultural actual. A lo largo de los años, este festival se ha consagrado como un escenario fundamental para la difusión de la diversidad cultural bogotana y para el reconocimiento de la salsa como ritmo universal. La organización está a cargo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad que desde la creación del festival en 1997 ha liderado su crecimiento y proyección.

Dentro del cartel internacional destacan figuras emblemáticas como el maestro cubano Alfredo de la Fé, la legendaria Orquesta Aragón, el cantante panameño Roberto Blades, el sonero Herman Olivera y la agrupación venezolana Los Satélites. La presencia de estos artistas no solo garantiza una experiencia musical de alto nivel, sino que también refleja el carácter integrador del evento.

La representación nacional corre por cuenta de Willy García, La 33, David Zahan, La Eterna y Manyoma Brothers, quienes aportarán el sabor y la identidad local al festival. Además, se suman cinco proyectos bogotanos seleccionados a través de convocatoria pública: El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, dando visibilidad al talento emergente en la ciudad.

Quienes estén interesados en disfrutar de estos días de música podrán encontrar la agenda y recomendaciones de ingreso en el sitio oficial del festival, Salsa al Parque. De acuerdo con fuentes oficiales, este espacio busca ser un punto de encuentro, celebración y disfrute colectivo para bogotanos y visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es Salsa al Parque 2026 en Bogotá y qué artistas estarán presentes?

Salsa al Parque 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. La programación incluye 15 agrupaciones internacionales, nacionales y distritales, entre las que destacan Alfredo de la Fé, Orquesta Aragón, Roberto Blades, Herman Olivera, Willy García, La 33 y cinco proyectos bogotanos elegidos por convocatoria pública.

¿Qué es el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y cuál es su rol en Salsa al Parque?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) es la entidad encargada de liderar y gestionar eventos culturales en Bogotá, incluyendo la organización de Salsa al Parque desde 1997. Su función es promover la diversidad artística de la ciudad y consolidar escenarios de encuentro para los ciudadanos, mostrando propuestas locales, nacionales e internacionales.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.