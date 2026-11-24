La posible pérdida del apartamento en el que vivían es una de las líneas que investigan las autoridades tras la muerte de María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette, de 59, y Geraldine, de 54, en una vivienda del norte de Bogotá. La información fue revelada por El Tiempo, que señaló que las tres mujeres habrían estado cerca de tener que dejar el inmueble.

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El diario conoció que los investigadores buscan establecer por qué la familia habría tenido que abandonar su hogar y cuáles eran las condiciones en las que se encontraban antes de sus fallecimientos. Hasta ahora, no se conoce si existía un proceso relacionado con la propiedad, cuánto tiempo llevaba la familia enfrentando esa situación o si había buscado ayuda.

Las tres mujeres fueron encontradas sin vida el domingo 22 de noviembre, en un apartamento del conjunto residencial Altos del Moral, en el barrio El Moral, localidad de Usaquén. Los vecinos habían advertido desde días antes olores extraños provenientes de la vivienda.

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La administración del conjunto pidió verificar lo que ocurría y una patrulla de la Policía acudió al lugar con apoyo de Bomberos. Con autorización del propietario del inmueble, las autoridades ingresaron y encontraron los cuerpos. En el apartamento también fueron halladas varias cartas y una sustancia tóxica de uso industrial.

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Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la Policía contempla la posibilidad de un suicidio múltiple entre las hipótesis de trabajo. Sin embargo, no ha establecido que las tres mujeres hayan actuado voluntariamente ni que la eventual pérdida del apartamento esté relacionada con sus muertes.

Los investigadores también revisan las cartas encontradas en la vivienda. Su contenido no ha sido divulgado y todavía no se conoce quién las escribió. A esto se suman los análisis de Medicina Legal, que deberán establecer las circunstancias de la muerte de cada mujer y determinar si hubo presencia de la sustancia tóxica en sus cuerpos.

La Policía también revisará las cámaras de seguridad del conjunto para establecer si alguien más ingresó al apartamento antes del hallazgo.

Por ahora, las autoridades no han confirmado qué ocurrió dentro de la vivienda ni qué relación, si alguna, pudo existir entre la situación económica o habitacional de la familia y los fallecimientos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso.

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