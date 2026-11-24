El hallazgo de tres mujeres sin vida dentro de un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, es materia de investigación por parte de las autoridades. El caso se conoció el domingo 22 de noviembre, luego de que vecinos alertaran sobre los fuertes olores que provenían de un inmueble del conjunto residencial Altos del Moral.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, conocido por El Tiempo, una llamada de la comunidad permitió que las autoridades llegaran hasta el apartamento. Al ingresar, encontraron los cuerpos en estado de descomposición, por lo que se inició la recolección de elementos materiales probatorios para establecer qué ocurrió.

(Vea también: Detalle que permitió identificar el cuerpo de Gabriel Cárdenas; hay hipótesis que toma fuerza)

La situación había despertado preocupación entre los residentes durante las semanas anteriores. En un comunicado difundido en redes sociales, la administración del conjunto indicó que los olores fuertes se percibían en la torre 2 y que tanto vecinos como trabajadores de aseo habían reportado la situación.

Lee También

A partir de esos avisos, la administración comenzó a hacer seguimiento al apartamento y se comunicó con el propietario para verificar lo que sucedía. Sin embargo, fue durante la tarde del domingo cuando recibió un nuevo reporte sobre el inmueble y se coordinó el ingreso de las autoridades.

“Con la autorización expresa del propietario, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble donde hallaron los tres cuerpos sin vida”, explicó la administración de Altos del Moral. Posteriormente, el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cadáveres para adelantar los procedimientos correspondientes.

Por ahora, la información oficial señala que las víctimas serían tres mujeres de entre 50 y 70 años, quienes arrendaban el apartamento. La Seccional de Investigación Criminal asumió el seguimiento del caso, mientras los análisis técnicos y forenses deberán establecer las causas de las muertes. Hasta el momento no se han confirmado las circunstancias en las que fallecieron.

(Lea también: Sale a la luz último mensaje de estudiante de los Andes a su mamá; dejó inquietante contradicción)

La administración del conjunto aseguró que activó los protocolos para atender la situación, coordinar el ingreso de la Policía y los Bomberos y acompañar el procedimiento. También pidió a los residentes mantener la calma y evitar divulgar versiones sin confirmar. “Agradecemos a todos los residentes mantener la calma, facilitar el trabajo de las autoridades y abstenerse de difundir información no confirmada”, señaló en el comunicado.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.