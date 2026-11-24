Un movimiento financiero de 10.200 pesos registrado en la cuenta bancaria de Gabriel Cárdenas Morales se convirtió en una de las pistas principales para reconstruir el recorrido que hizo el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes el pasado jueves 19 de noviembre, día en que desapareció antes de que un cuerpo que correspondería al suyo fuera hallado este 23 de noviembre en el Salto del Tequendama. Según informó El Tiempo a partir del relato familiar, ese descuento coincidió con el pago de un servicio de motocicleta solicitado por aplicación luego de que el joven avisara que iba tarde para clase.

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En declaraciones entregadas a Citytv y La FM, Viviana Morales, madre del universitario de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, explicó que su hijo alcanzó a reportar que se encontraba en inmediaciones de las residencias universitarias conocidas como “Barichara”, pero nunca ingresó al campus. “En el registro de la universidad, él no entró a la universidad y hasta ese momento tuvimos comunicación con él”, señaló la mujer, al precisar que hacia las 3:00 de la tarde de ese mismo jueves los mensajes dejaron de entrar y las llamadas pasaron directamente al buzón de voz.

A esa trazabilidad financiera y telefónica se sumaron registros de video y testimonios sobre los desplazamientos posteriores del adolescente. Aunque versiones iniciales lo ubicaban en la calle 19 con avenida NQS, los Bomberos de Cundinamarca difundieron imágenes de una cámara de seguridad del sector del Salto del Tequendama en las que aparece un joven caminando y luego devolviéndose con prendas similares a las descritas por la madre ante la Fiscalía: pantalón azul petróleo, chaqueta negra, camisa negra, tenis y morral negro.

En el punto donde fue ubicado el cuerpo sin vida este lunes 23 de noviembre, los organismos de socorro y las autoridades también hallaron documentación de la Universidad de los Andes junto con el nombre del estudiante. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de material probatorio, la revisión de cámaras de seguridad y los procedimientos técnicos para confirmar plenamente la identidad, el rastro del pago de 10.200 pesos permanece como punto de partida de la secuencia que derivó en este desenlace.

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