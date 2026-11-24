Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta una de las situaciones más complejas en materia de movilidad urbana dentro de Latinoamérica. La constante congestión vehicular es uno de los principales retos para quienes se desplazan diariamente por la capital. Sumado a esto, las múltiples obras que avanzan en los grandes corredores viales de la ciudad han incrementado la dificultad para movilizarse con agilidad. Frente a este panorama, conocer de manera oportuna el estado actual de las vías, las restricciones vehiculares y el funcionamiento del sistema Transmilenio resulta esencial para planear y evitar retrasos en los trayectos.

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De acuerdo con información de El Espectador, este 24 de noviembre, la medida de pico y placa continúa aplicando de manera estricta en la ciudad. Aquellos vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta restricción, que se ha implementado como una estrategia para disminuir la congestión y mejorar la calidad del aire en Bogotá, obliga a los ciudadanos a revisar cuidadosamente la terminación de sus placas antes de salir. Ignorar esta medida puede representar sanciones e incluso mayor congestión en vías que permanecen saturadas a lo largo del día, especialmente debido a los cierres y desvíos asociados a las obras en curso.

Sobre el sistema masivo de transporte, El Espectador reporta que Transmilenio, uno de los principales medios utilizados por los bogotanos, inició operaciones sin inconvenientes para este día. El funcionamiento normal de este sistema resulta clave, ya que miles de ciudadanos dependen de él para acceder a diferentes sectores de la ciudad ante la imposibilidad de usar vehículos particulares durante el pico y placa o por las complicaciones viales derivadas de las obras. Mantenerse informado sobre las novedades en Transmilenio y las diferentes rutas alternas es fundamental para que los usuarios puedan anticipar alguna eventualidad y reorganizar su movilidad sin contratiempos significativos.

La combinación de restricciones, obras y la necesidad de alternativas de transporte refleja cómo la movilidad se convierte en un desafío diario para quienes viven en Bogotá. La información actualizada sobre el estado del tráfico, cierres viales y el correcto uso del pico y placa permite optimizar el tiempo de desplazamiento y reducir los niveles de estrés, en un contexto de ciudad donde cada minuto cuenta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario de pico y placa en Bogotá hoy, 24 de noviembre?

El horario de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá este 24 de noviembre es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de acuerdo con El Espectador. Hoy, la restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que los conductores con estos números deben abstenerse de circular durante ese periodo.

¿Cómo está funcionando Transmilenio hoy en Bogotá?

Según información de El Espectador, Transmilenio, el sistema masivo de transporte de Bogotá, empezó su operación este 24 de noviembre con normalidad. Esto significa que los usuarios pueden acceder a sus recorridos habituales sin alteraciones significativas reportadas en la mañana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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