Por: El Espectador

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El hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector del Salto del Tequendama, Cundinamarca, ha generado expectativa e incertidumbre debido a que el joven recuperado por Bomberos tendría aproximadamente 17 años, edad coincidente con la de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, quien permanece desaparecido desde el jueves 19 de noviembre. De acuerdo con la información reportada, Cárdenas es estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y su desaparición fue informada luego de salir de su vivienda en Villa Alsacia, en Kennedy, rumbo a la universidad. Aunque el cuerpo encontrado comparte la misma edad y características similares, la identidad no ha sido confirmada oficialmente.

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La recuperación del cuerpo fue liderada en la tarde de lunes por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, grupos de bomberos voluntarios y unidades de San Antonio del Tequendama, según lo informó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. Farfán advirtió que, si bien el caso podría corresponder al joven desaparecido, la identificación definitiva depende de los procedimientos técnico-científicos a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad que recibió el cuerpo para la verificación oficial.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre cómo o por qué el cuerpo del adolescente llegó a ese sector. Del mismo modo, ni la Fiscalía ni Medicina Legal se han pronunciado acerca de la identidad del joven encontrado o sobre posibles causas de fallecimiento, de acuerdo con la información difundida por Bomberos y medios como El Espectador.

La desaparición de Gabriel Cárdenas movilizó a familiares y allegados, quienes emprendieron acciones para ubicarlo y solicitaron colaboración en la reconstrucción de la ruta que habría seguido el estudiante. El joven solicitó una motocicleta por aplicación, informó que estaba cerca de las residencias universitarias conocidas como Barichara, pero no existen registros de su ingreso al campus. Posteriormente, se difundieron posibles avistamientos que no pudieron ser corroborados.

El caso está en el contexto de la “Alerta Rosa”, activada para la localización inmediata de menores y mujeres, según la Ley 2326 de 2023. La comunidad espera el reporte definitivo de Medicina Legal, que establecerá si el cuerpo hallado corresponde o no a Gabriel Cárdenas y precisará las circunstancias de la muerte, sujetas a los resultados forenses y judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue reportada la desaparición de Gabriel Cárdenas en Bogotá?

La desaparición de Gabriel Alberto Cárdenas Morales fue reportada el jueves 19 de noviembre, fecha en la cual su familia alertó que el joven salió de su casa en Villa Alsacia, Kennedy, hacia la Universidad de los Andes, pero no llegó a clases y tampoco quedó registro de su ingreso al campus.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo se aplica en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo creado por la Ley 2326 de 2023 en Colombia para activar protocolos inmediatos de localización de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos, permitiendo una respuesta rápida y coordinada para su búsqueda.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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