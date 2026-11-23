Los videos de una intervención de Abelardo de la Espriella tendrán que salir de los canales institucionales de la Presidencia y del Ministerio de Cultura, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara sobre sus declaraciones contra el movimiento ‘woke’. De acuerdo cno el alto tribunal, el mandatario deberá abstenerse de emitir comentarios que desacrediten o estigmaticen a personas por sus convicciones ideológicas.

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La controversia surgió por unas afirmaciones en las que De la Espriella cuestionó el denominado ‘wokismo’ y lo presentó como una amenaza para Colombia. Durante su intervención, el presidente aseguró: “El ‘wokismo’ es uno de los grandes cánceres que amenaza la unidad nacional y la sociedad colombiana”.

El Consejo de Estado consideró necesario exhortar al jefe de Estado para que evite pronunciamientos que discriminen, desacrediten o presenten como una amenaza a quienes tienen determinadas posturas ideológicas o de pensamiento. Esta instrucción no se limita a sus intervenciones oficiales, pues también cobija las publicaciones que difunda en sus propias redes sociales o en canales de entidades estatales.

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#Atención | El Consejo de Estado resolvió una tutela en contra del presidente Abelardo De la Espriella y le pide abstenerse de descalificar a quienes siguen el movimiento ‘woke’. https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/bvIhCnDrij — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 23, 2026

La decisión también incluye al Ministerio de Cultura. La cartera deberá abstenerse de aplicar criterios de exclusión en convocatorias, programas de estímulos, becas, contratos y administración de espacios culturales cuando estén sustentados en prejuicios relacionados con el género, la orientación sexual, las creencias o la cultura de las personas.

Otro punto del fallo tiene que ver directamente con el material que originó la controversia. El Consejo de Estado ordenó a la presidencia y al Ministerio de Cultura retirar de sus canales institucionales los videos de la intervención cuestionada.

Finalmente, las dos entidades cuentan con un plazo de cinco días para cumplir la instrucción del alto tribunal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.