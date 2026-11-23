Después de más de dos años de espera, el proyecto de restauración del Canal del Dique finalmente tiene luz verde para avanzar. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Ecosistemas del Dique firmaron un acuerdo que permite superar los obstáculos administrativos que mantenían frenadas las obras en esta zona del Caribe colombiano.

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El documento, conocido como otrosí contractual, fue suscrito por el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, quien explicó que el acuerdo recoge las nuevas condiciones ambientales y permite retomar el camino hacia la ejecución del megaproyecto.

“La Anla revocó las exigencias que originaron los retrasos y reprocesos al proyecto de ‘Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique’. Nosotros, desde la ANI, hicimos nuestro trabajo: consensuamos las nuevas directrices con la concesión y las materializamos en un otrosí para avanzar con las obras orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y mitigar el riesgo de inundaciones”, afirmó el funcionario.

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El proyecto contempla intervenciones en 115 kilómetros del sistema hídrico, entre Calamar, Bolívar, y la bahía de Cartagena. Los trabajos están distribuidos en 14 unidades funcionales e incluyen la construcción de dos sistemas de compuertas para regular el flujo de agua, controlar posibles inundaciones y evitar la entrada de agua salada.

También están previstas labores de dragado para mantener el canal con 64 metros de ancho y una profundidad de 2,38 metros. A esto se suma la recuperación de ecosistemas estratégicos en los parques nacionales naturales Santuario de Fauna y Flora El Corchal ‘El Mono Hernández’ y Corales del Rosario y San Bernardo.

La importancia de estas obras está relacionada con los antecedentes de inundaciones en la región. Cabe mencionar que el 30 de noviembre de 2010 se presentó una emergencia por la ruptura del canal que afectó a cerca de 180.000 personas en Atlántico, Bolívar y Sucre. La tragedia también dejó daños en 1,5 millones de hectáreas y provocó la muerte de 30.380 animales.

El proyecto permaneció frenado porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) exigió tramitar una nueva licencia ambiental, acompañada de un Estudio de Impacto Ambiental completo. Sin embargo, el 10 de agosto de 2026, la entidad revocó tres resoluciones expedidas en 2024 y restableció la vigencia del Plan Hidrosedimentológico.

Con ese cambio se superó uno de los principales obstáculos administrativos y quedó abierto el camino para reactivar las obras, concluyó el medio.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.