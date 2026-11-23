Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Solo tres días después de que la ministra de Cultura, Paola Holguín, declarara insubsistente a Julia Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, queda en el aire la pregunta sobre quién asumirá de manera definitiva la dirección de esta importante institución. En lo inmediato, Sandra Angulo cumple las funciones de directora encargada. De acuerdo con la información reseñada por El Espectador, Angulo es una profesional con amplia experiencia, pues ha formado parte del equipo de la biblioteca por varios años. Además de estar a cargo temporalmente, Angulo ha dirigido el Grupo de Conservación y cuenta con una sólida formación como maestra en bibliotecas y patrimonio documental por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en gerencia ambiental y conservadora gráfica, con estudios en filología.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro de su gestión reciente, Angulo tomó la decisión de retirar de la exposición "250 años por descubrir" valiosos manuscritos de ‘La vorágine’, la máquina de escribir de Gabriel García Márquez y fotografías de Nereo López, luego de que la abogada Cindy Reyes, a través de Instagram, denunciara los riesgos de daño irreversible por la exposición a la luz solar. Este hecho puso sobre la mesa la falta de criterio curatorial y la aparente premura con la que se montó la muestra, que fue inaugurada por Daza en el marco de los 250 años de la biblioteca, aniversario que se cumple en un año. Reyes enfatizó que el patrimonio documental debe ser cuidado colectivamente y no usado como trofeo de gestión.

Por otra parte, crecen las inquietudes sobre la continuidad del programa “Leer es mi cuento”, iniciativa activa desde 2011 para fomentar la literatura y la lectura infantil en Colombia. Según el colectivo Medio Pan y un Libro, que se pronunció en redes sociales, seis títulos recientemente finalizados no tendrían impresión ni distribución garantizada, pese a la inversión de recursos públicos. Hasta ahora, solo se habría producido un tiraje reducido para autores y depósito legal.

Los cuestionamientos a la gestión de Daza no han sido pocos. Durante sus 50 días al frente de la biblioteca, como recoge El Espectador, se denunciaron malos tratos, retrasos en la apertura de la Sala Infantil y un afán de “espectacularización de la política” sin experiencia en el sector. Funcionarios renunciaron, entre ellos los equipos de comunicaciones, jurídico y directivo de la red de bibliotecas públicas. Expertos como Catalina Navas y Sandra Suescún subrayaron la importancia de que el liderazgo sea técnico y basado en la experiencia en preservación, ya que la Biblioteca Nacional es referente para otras instituciones culturales en el país, tal como lo narró Suescún en el pódcast de Julio César Guzmán.

¿Por qué fue declarada insubsistente Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con denuncias recopiladas por El Espectador y el testimonio de exempleadas y expertas, la salida de Daza estuvo relacionada con presuntos malos tratos laborales, decisiones cuestionadas en la gestión de exposiciones y un nombramiento percibido como carente de criterios técnicos y experiencia sectorial, lo que resultó en renuncias dentro de los equipos clave de la institución.

¿Qué riesgos implica la exposición al sol de documentos patrimoniales como los de la Biblioteca Nacional?

Expertos en conservación y testimonios recogidos por El Espectador y redes sociales advierten que la exposición de documentos patrimoniales a la luz solar puede dañarlos de manera irreversible, afectando papel, tintas y otros soportes debido a la radiación ultravioleta, por lo cual se requieren criterios curatoriales específicos que aseguren su preservación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.