Por: Caracol TV

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Dentro de los rostros de la tragedia que enluta a Cajamarca, Tolima, se encontraba una familia. Luz Marina Rivera y Luz Dary Pinzón Rivera, madre e hija, perdieron la vida en el accidente de tránsito que involucró a una tractomula y que dejó cinco personas fallecidas y 11 heridas.

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El siniestro ocurrió el domingo, minutos antes de las 7:00 de la noche, en el sector conocido como calle Larga, una de las principales vías de este municipio. Según el informe de Noticias Caracol, el vehículo de carga transitaba a alta velocidad cuando impactó un bus de transporte público de Cootracaime, cambió su trayectoria y terminó estrellándose contra varios establecimientos comerciales.

Entre los negocios afectados estaba el restaurante y asadero de pollo en el que trabajaban Luz Marina y Luz Dary. La muerte sorprendió a las dos mujeres mientras se encontraban en el establecimiento, en un momento en el que, como acostumbraban, una estaba entregando el turno a la otra.

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Madre e hija llevaban más de 20 años trabajando juntas

Carlos Alberto Rocha, esposo de una de las víctimas, habló con Noticias Caracol sobre la historia de las dos mujeres y el negocio que habían construido juntas.

Según contó, el restaurante era concurrido por turistas, motociclistas, camioneros y habitantes del municipio. Además, según contó la corresponsal de Noticias Caracol en Tolima, Máryuri Trujillo, madre e hija “eran inseparables” y llevaban más de dos décadas trabajando en el lugar, aunque tenían horarios diferentes.

“Ella eran muy juiciosas, todo. La mamá trabajaba de cierta hora hasta las 6 de la tarde, después llegaba mi pareja de 6 de la tarde a 1 de la mañana y así se mantenían las dos”, relató Rocha al noticiero.

El hombre explicó que, cuando ocurrió el accidente, ambas coincidieron en el establecimiento porque Luz Marina estaba entregándole el turno a Luz Dary. “En el momento se encontraban las dos, la una entregándole turno a la otra y preciso pasa lo que ustedes ya saben”, expresó.

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En el mismo lugar también se encontraba la hija menor de edad de Luz Dary, quien resultó herida. Su esposo señaló que, según la información que tenía, la niña presentaba fracturas en un pie y un brazo, aunque no entregó un diagnóstico médico definitivo.

Cinco muertos y 11 personas heridas dejó el accidente

Además de Luz Marina Rivera y Luz Dary Pinzón Rivera, entre las víctimas mortales fueron identificados Jaime Martínez, Yolanda Sánchez y el ganadero Juan Díaz. Según el reporte periodístico, sus cuerpos fueron trasladados a Ibagué para su plena identificación.

El accidente también dejó 11 personas heridas. La gerente del Hospital Santa Lucía informó a Noticias Caracol que recibieron 12 pacientes en la institución y remitieron 11 a la red hospitalaria de Ibagué, en coordinación con el CRUET del departamento.

Por su parte, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, cuestionó las condiciones de la vía y señaló que el tránsito de vehículos a alta velocidad en el sector representa un riesgo para los habitantes.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, el embudo que dejó esa doble calzada entre Calarcá y Cajamarca hace que los vehículos bajen a altas velocidades, que les cueste frenar, que les cueste hacer los cambios y desafortunadamente vuelve a suceder esta vez dentro del pueblo… Cajamarca está poniendo los muertos”. Cuestionó el alcalde.

Mientras avanzaban las labores de atención y las autoridades gestionaban la movilidad, Cajamarca permanecía de luto por las cinco personas que perdieron la vida en el accidente, entre ellas Luz Marina y Luz Dary, madre e hija que compartieron durante más de 20 años su trabajo en el restaurante que tenían en el municipio.

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