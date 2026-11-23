Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Once personas resultaron lesionadas en el accidente de tránsito registrado en el municipio de Cajamarca en la noche del domingo 22 de noviembre. Entre los heridos identificados se encuentran Valentina Cuadrado, de 25 años; Andrés Felipe Merchán, de 19; Yaneth Ramos, de 56; Antony Ramírez, de 34; Diego Patiño, de 59; Valentina Alonso, de 17; Jhonathan Henado, de 28, y Jhojan Forero, de 20. De acuerdo con la información suministrada, el incidente ocurrió en el sector urbano de Cajamarca cuando una tractomula perdió el control, al parecer por un fallo en los frenos, impactando no solo varios vehículos sino también establecimientos comerciales del área.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro de los afectados también se encuentra el conductor de la tractomula, identificado como David Orlando Medina Rodríguez, quien fue trasladado a la Clínica Asotrauma de Ibagué debido a las lesiones sufridas en el siniestro. Además, de los once lesionados, tres presentan estado crítico y han sido remitidos al Hospital Federico Lleras Acosta. De acuerdo con el reporte médico publicado el 22 de noviembre, se trata de un hombre de 19 años y dos mujeres de 25 y 56 años, respectivamente. El hombre registra trauma craneoencefálico y politraumatismo; una de las mujeres tiene trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, y la otra sufrió trauma craneoencefálico severo. Los tres permanecen bajo pronóstico reservado y están recibiendo atención médica especializada.

Las víctimas fueron auxiliadas inicialmente en el hospital del municipio de Cajamarca y, debido a la complejidad de las lesiones, remitidas posteriormente a centros asistenciales de Ibagué. Según lo informado, la emergencia tuvo consecuencias fatales: cinco personas murieron producto del accidente. Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Rivera y su hija Luz Dary Pinzón Rivera, quienes trabajaban en uno de los establecimientos impactados, junto a Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez y Álvaro Iván Correa.

El trágico accidente en Cajamarca pone de manifiesto las graves consecuencias que pueden tener los fallos mecánicos en vehículos de carga pesada, especialmente en zonas urbanas donde la presencia de comercios y peatones aumenta el riesgo de víctimas civiles.

¿Quiénes fueron los heridos y fallecidos en el accidente de la tractomula en Cajamarca?

Entre los once heridos identificados se encuentran Valentina Cuadrado, Andrés Felipe Merchán, Yaneth Ramos, Antony Ramírez, Diego Patiño, Valentina Alonso, Jhonathan Henado y Jhojan Forero, además del conductor David Orlando Medina Rodríguez. Las personas fallecidas en el siniestro fueron Luz Marina Rivera, su hija Luz Dary Pinzón Rivera, Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez y Álvaro Iván Correa, de acuerdo con los reportes entregados.

¿Qué es el trauma craneoencefálico y cómo afecta a las víctimas de accidentes?

El trauma craneoencefálico hace referencia a una lesión en el cráneo y el cerebro causada por un golpe violento, como los sufridos en accidentes de tránsito. Puede provocar desde síntomas leves hasta estados críticos y, dependiendo de su gravedad, requiere tratamiento especializado y vigilancia médica continua, tal como informaron los médicos del Hospital Federico Lleras Acosta respecto a los pacientes tras el accidente en Cajamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.