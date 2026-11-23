Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dairo Marín y Martha Osorio, una pareja de esposos reconocida en el municipio de Líbano, perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 22 de noviembre. El siniestro se registró hacia las 11:00 de la mañana en el kilómetro 56 de la vía que conecta Ibagué y Mariquita, específicamente en el sector de Río Recio, dentro de la jurisdicción de Lérida. La información proviene del reporte oficial emitido por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, que confirmó que el accidente involucró una colisión entre vehículos y dejó, además de los fallecidos, a otras dos personas heridas.

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El suceso conmovió profundamente a los habitantes de Líbano, lugar de residencia de la pareja, ya que Dairo Marín y Martha Osorio eran conocidos y apreciados por su comunidad. La noticia ha generado múltiples expresiones de tristeza y solidaridad entre familiares, amigos y allegados, lo que evidencia el impacto social de la tragedia en la región.

Las dos personas que resultaron lesionadas en el mismo accidente son Reina Lucía Díaz López y Dairo Osorio Cortés. Según el informe policial, los heridos inicialmente fueron trasladados a centros asistenciales en Lérida y, posteriormente, remitidos a instituciones médicas del Líbano e Ibagué para recibir atención más especializada. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial acerca de la evolución de los lesionados ni del estado de gravedad de sus lesiones.

La mayor Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, quien encabeza la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, expresó que las autoridades están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer el contexto y las causas del siniestro vial. En una declaración, la oficial indicó: “Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodean este siniestro vial”. De acuerdo con el reporte disponible, no se han entregado detalles concretos sobre las causas o eventuales responsables del choque, y la investigación permanece en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los datos confirmados sobre el accidente de tránsito en el que fallecieron Dairo Marín y Martha Osorio?

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, el accidente ocurrió el domingo 22 de noviembre en el kilómetro 56 de la vía Ibagué–Mariquita, sector de Río Recio, en jurisdicción de Lérida. En el siniestro, Dairo Marín y Martha Osorio, residentes en Líbano, murieron y otras dos personas resultaron heridas. Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan.

¿Qué procedimientos siguen las autoridades después de un siniestro vial de estas características?

Según la mayor Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, las autoridades emprenden actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodean un accidente vial. Estas incluyen la recolección de pruebas, entrevistas con testigos y análisis de las condiciones del lugar del hecho, sin que se entregue información sobre conclusiones antes de finalizar la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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