Por: El Espectador

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En la mañana del 23 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá enfrenta nuevamente grandes desafíos, tal como lo indica la Secretaría de Movilidad. A los problemas tradicionales de tráfico en la ciudad, considerados de los peores en Latinoamérica, se suman ahora una serie de siniestros viales reportados en puntos clave y obras en los principales corredores viales. Los ciudadanos deben estar especialmente atentos este día, considerando la restricción de pico y placa y los reportes de incidentes en diferentes sectores.

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De acuerdo con información publicada por El Espectador, la congestión vehicular se agrava con los recientes incidentes ocurridos durante la mañana. Entre los reportes más relevantes, se encuentran cuatro choques en vías principales: uno entre un automóvil y una motocicleta en la avenida Boyacá con avenida calle 13; otro por colisión de un vehículo contra un andén en la avenida Boyacá con calle 80; un choque entre un camión y una camioneta en la NQS con calle 73, sentido norte-sur; y finalmente, un accidente entre un automóvil y una motocicleta en la carrera 30 con avenida 1 de mayo, también en sentido norte-sur. La presencia de estos siniestros complica aún más el ya difícil panorama de movilidad.

Así mismo, la Secretaría de Movilidad recuerda que el pico y placa opera en toda la ciudad para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Esta medida busca regular el flujo de automóviles y disminuir la congestión, aunque en días con accidentes o con obras en desarrollo puede que los resultados no sean los esperados, debido a los desvíos y demoras que suelen producirse.

Por otra parte, el sistema Transmilenio, fundamental para el transporte masivo en Bogotá, inicia su operación con normalidad según la información oficial. Esto representa una alternativa importante para quienes se movilizan por la ciudad y buscan evitar tanto las restricciones de pico y placa como las zonas afectadas por el tráfico y los accidentes.

En conclusión, la mañana de este lunes se presenta especialmente complicada en las vías bogotanas. Para quienes deben desplazarse, es crucial planear la ruta con anticipación, consultar reportes actualizados y considerar el uso de transporte público, especialmente ante las múltiples novedades y contingencias dadas a conocer por la Secretaría de Movilidad y medios como El Espectador.

¿Cuáles vías presentan mayores problemas de movilidad en Bogotá hoy?

Las vías con más complicaciones este 23 de noviembre de 2026 son la avenida Boyacá con avenida calle 13, avenida Boyacá con calle 80, NQS con calle 73 sentido norte-sur y carrera 30 con avenida 1 de mayo. Según El Espectador y la Secretaría de Movilidad, estos puntos presentan siniestros viales que afectan significativamente el tráfico de la capital.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá y qué placas tienen restricción?

La restricción de pico y placa para este día aplica a vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esta medida de la Secretaría de Movilidad tiene como objetivo controlar el número de automóviles en circulación y mejorar el tráfico en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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