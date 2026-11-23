La muerte de Joseph Stevan Murillo Díaz, un barbero de 30 años que perdió la vida por intentar auxiliar a una mujer y a un niño en Bogotá, sigue causando indignación entre sus familiares y personas cercanas. A dos meses del crimen, el proceso judicial contra el adolescente señalado como responsable volvió a poner el caso en el centro de la discusión, especialmente por la sanción que recibiría el menor de edad.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información conocida por Noticias Caracol, el adolescente, de 16 años al momento del proceso referido, habría aceptado los cargos y recibiría una sanción de cinco años. La noticia provocó fuertes cuestionamientos por parte de la familia de Joseph, que considera insuficiente el tiempo establecido frente a la gravedad de lo ocurrido.

(Lea también: “Con sevicia”: duro relato de la madre de Joseph Murillo, el joven barbero que fue asesinado en Bogotá)

La madre del barbero manifestó su inconformidad y aseguró que la decisión no representa justicia para su hijo ni ofrece garantías de que una situación similar no vuelva a presentarse.

Lee También

“Para nosotros es muy triste, indignante e injusto que la justicia colombiana condene a una persona de esta calaña por cinco años y no garantiza nada cuando salga, no siga haciendo lo mismo”, expresó la mujer, con la voz entrecortada, durante el informe periodístico.

El compañero de trabajo de Joseph, quien también resultó herido durante el ataque, se sumó a los cuestionamientos y calificó la sanción como insuficiente frente a las consecuencias del hecho.

“Es muy injusto, es muy poco tiempo. Esto es lo que vale una vida en Colombia, cinco años, es algo irrisorio. Es muy poco para todo el daño que hizo”, manifestó.

Según la Fiscalía el el próximo 14 de diciembre se dará a conocer la sanción definitiva.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Joseph Murillo en Bogotá?

El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2026 en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá. Joseph trabajaba en una barbería junto a Carlos Quintero cuando ambos escucharon los gritos de un niño que pedía ayuda.

Al salir del establecimiento, encontraron a una mujer que estaba siendo agredida por un adolescente. Los dos trabajadores decidieron intervenir para intentar detener la situación y evitar que continuaran las agresiones.

Sin embargo, el enfrentamiento terminó en un ataque con arma cortopunzante. Carlos recibió una herida en uno de sus brazos, mientras que Joseph fue perseguido por el agresor y terminó en el suelo, donde recibió una lesión mortal.

Aunque ambos fueron trasladados a un centro asistencial, Joseph falleció debido a la gravedad de las heridas. El adolescente señalado por el ataque fue aprehendido por las autoridades.

El caso ya había sido abordado por Pulzo en varias publicaciones y en su programa Bajo Sospecha, donde la madre de Joseph habló sobre el asesinato y las dificultades que ha enfrentado la familia durante el proceso judicial.

(Lea también: “Este dolor es por siempre”: madre de joven barbero asesinado por defender a mujer en Bogotá pide justicia)

En una de esas entrevistas, la mujer recordó que su hijo era una persona trabajadora, noble y muy cercana a sus familiares. También cuestionó que el sistema de justicia para adolescentes contemple sanciones que, desde su perspectiva, no corresponden a la gravedad de hechos como este.

También se conoció que el adolescente permanecía en un centro de reclusión para menores bajo una medida preventiva de cuatro meses, mientras avanzaban las audiencias. En ese momento, se explicó que la sanción máxima que podría recibir por el caso era de ocho años de privación de la libertad en un centro especializado.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)