La muerte de Joseph Stevan Murillo Díaz, estilista y barbero de 30 años asesinado por un adolescente en el barrio Restrepo de Bogotá, dejó a su familia con una pregunta que lanzan al Gobierno y al Congreso: “¿Cuántas muertes más tienen que haber para que esto cambie?”. Así lo expresó su madre en entrevista con el programa Bajo Sospecha de Pulzo.
De acuerdo con el relato de la madre de Joseph, quien protegió su identidad por razones de seguridad, su hijo y un compañero de la peluquería salieron a intervenir luego de escuchar el llanto de un niño de aproximadamente cuatro años que pedía auxilio mientras un hombre golpeaba a una mujer frente al local.
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“Ellos lo único que le dijeron es que se calmara y que a las mujeres no se les pegaba”, explicó. En ese momento, el agresor sacó un cuchillo de su maleta y atacó al compañero de Joseph. Cuando este intentó alejarlo lanzándole una piedra, el adolescente lo persiguió y, mientras yacía en el suelo tras una caída, le propinó la puñalada mortal. Joseph alcanzó a correr unos 50 metros antes de desplomarse contra un vehículo estacionado frente a la peluquería.
Su madre recalcó que Joseph no era un hombre de riñas ni conflictos. “Una persona noble, una persona que no hablaba mal de nadie, que no se metía con nadie”, aseguró, describiendo a un joven apasionado por su oficio, la música y el gimnasio, que vivía con ella y compartía los gastos del hogar. “Mi hijo era mi vida”, afirmó entre el dolor.
La hermana de Joseph, quien viajó desde Europa al enterarse de la tragedia, fue aún más directa frente a las cámaras de Bajo Sospecha al hablar de las implicaciones legales del caso:
“Un delincuente tiene que ser tratado como delincuente, porque es que esto ya lo están tomando de costumbre. Y entonces cogen y contratan a un pelado de 16 años, de 17 años, que si lo paran al lado mío es 3 veces más grande que yo. Pero si yo lo mato a él, a mí sí me van a juzgar como una mayor de edad”. Señaló además que el joven portaba un arma de dimensiones que no corresponden al perfil de alguien sin antecedentes delictivos.
Según informó la madre, la Fiscalía ordenó cuatro meses de reclusión provisional en un centro de menores mientras avanzan las audiencias. La pena máxima aplicable al caso sería de ocho años, la misma que recibió el menor condenado por el crimen del concejal Miguel Uribe Turbay.
¿Qué piden la madre y la hermana de Joseph Murillo al Gobierno colombiano?
Ambas familiares exigieron en Bajo Sospecha una reforma a las leyes que regulan la responsabilidad penal de los menores infractores en Colombia. La madre pidió que la muerte de su hijo sea “el precedente para que las leyes cambien”, mientras su hermana instó a que los casos de menores que cometen homicidios sean juzgados con mayor rigor, sin importar la edad del agresor cuando este actúa con premeditación.
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¿Por qué la familia de Joseph teme por su seguridad tras el crimen?
La madre de Joseph reveló que decidió proteger su identidad y la de sus otros hijos porque desconoce el entorno del adolescente agresor y sospecha que podría estar vinculado con personas peligrosas.
Señaló que un joven de 17 años que porta un arma de esas características y actúa con esa sevicia difícilmente obra solo, por lo que prefiere mantener a su familia fuera del ojo público mientras avanza el proceso judicial.
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El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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