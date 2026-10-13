La muerte de Joseph Stevan Murillo Díaz, estilista y barbero de 30 años asesinado por un adolescente en el barrio Restrepo de Bogotá, dejó a su familia con una pregunta que lanzan al Gobierno y al Congreso: “¿Cuántas muertes más tienen que haber para que esto cambie?”. Así lo expresó su madre en entrevista con el programa Bajo Sospecha de Pulzo. Sigue a PULZO en Discover

Su madre recalcó que Joseph no era un hombre de riñas ni conflictos. “Una persona noble, una persona que no hablaba mal de nadie, que no se metía con nadie”, aseguró, describiendo a un joven apasionado por su oficio, la música y el gimnasio, que vivía con ella y compartía los gastos del hogar. “Mi hijo era mi vida”, afirmó entre el dolor.

La hermana de Joseph, quien viajó desde Europa al enterarse de la tragedia, fue aún más directa frente a las cámaras de Bajo Sospecha al hablar de las implicaciones legales del caso: “Un delincuente tiene que ser tratado como delincuente, porque es que esto ya lo están tomando de costumbre. Y entonces cogen y contratan a un pelado de 16 años, de 17 años, que si lo paran al lado mío es 3 veces más grande que yo. Pero si yo lo mato a él, a mí sí me van a juzgar como una mayor de edad”. Señaló además que el joven portaba un arma de dimensiones que no corresponden al perfil de alguien sin antecedentes delictivos.

Según informó la madre, la Fiscalía ordenó cuatro meses de reclusión provisional en un centro de menores mientras avanzan las audiencias. La pena máxima aplicable al caso sería de ocho años, la misma que recibió el menor condenado por el crimen del concejal Miguel Uribe Turbay.

¿Qué piden la madre y la hermana de Joseph Murillo al Gobierno colombiano?

Ambas familiares exigieron en Bajo Sospecha una reforma a las leyes que regulan la responsabilidad penal de los menores infractores en Colombia. La madre pidió que la muerte de su hijo sea “el precedente para que las leyes cambien”, mientras su hermana instó a que los casos de menores que cometen homicidios sean juzgados con mayor rigor, sin importar la edad del agresor cuando este actúa con premeditación. (Vea también: “Este dolor es por siempre”: madre de joven barbero asesinado por defender a mujer en Bogotá pide justicia)

¿Por qué la familia de Joseph teme por su seguridad tras el crimen?