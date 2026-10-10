Un nuevo caso de violencia contra una mujer conmociona a Paraguay. Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, murió durante la noche del jueves 8 de octubre en el municipio de Lambaré, tras ser atacada con arma de fuego. Según los reportes preliminares, el presunto responsable sería su expareja sentimental, Aldo Alexis Duarte, de 26 años.

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Uno de los aspectos que ha llamado la atención de las autoridades es que la joven ya había presentado una denuncia contra el hombre antes del ataque. Este antecedente hace parte del contexto que deberá ser revisado durante la investigación para establecer las circunstancias previas al crimen.

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En las últimas horas se conoció que Duarte se presentó en la Comisaría 20.ª Central, hecho confirmado por el comisario Ulises Portillo. Su responsabilidad en lo ocurrido deberá determinarse dentro del proceso judicial.

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Así habría ocurrido el ataque contra Deisy Paola Giménez

El hecho se registró aproximadamente a las 10:40 p. m. en la calle Ybyra Pyta, en el cruce con Diego García, en Lambaré. De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Policía, las cámaras de seguridad del sector habrían registrado a un hombre que descendió de un automóvil Toyota Runx blanco y se acercó a la joven.

La reconstrucción inicial indica que Deisy habría intentado huir cuando el sujeto se aproximó. Sin embargo, presuntamente, el hombre le disparó en varias ocasiones y luego regresó al vehículo para abandonar el lugar.

Según los primeros reportes, la víctima recibió tres impactos de bala: uno en el brazo izquierdo y dos en la cabeza. Los registros de las cámaras de vigilancia forman parte de los elementos que las autoridades podrían utilizar para reconstruir los movimientos del señalado antes y después del ataque.

Otro elemento relevante en el caso es el antecedente de una denuncia presentada por Deisy Paola Giménez contra Duarte. Este hecho ha generado interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la relación y las actuaciones institucionales que pudieron adelantarse antes del ataque. No obstante, con la información disponible no se conocen con precisión las medidas adoptadas tras la denuncia ni los detalles consignados en el expediente.

Por esta razón, las autoridades deberán revisar la documentación correspondiente para establecer qué se reportó en aquella ocasión y qué actuaciones se realizaron.

La existencia de una denuncia previa constituye un antecedente importante para comprender el contexto del caso, pero por sí sola no permite establecer qué ocurrió en las horas o días anteriores al homicidio.

Presunto responsable se presentó en una comisaría

La actualización más reciente señala que Aldo Alexis Duarte, de 26 años, se presentó en la Comisaría 20.ª Central, según confirmó el comisario Ulises Portillo.

El hombre es señalado como presunto responsable de la muerte de la joven. Sin embargo, su presentación ante las autoridades no determina por sí misma su responsabilidad penal, que deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Entre tanto, los investigadores deberán analizar las grabaciones de seguridad, recopilar otras pruebas y esclarecer las circunstancias del ataque.

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El caso ha causado conmoción en Paraguay, tanto por la violencia del ataque como por el antecedente de la denuncia que la víctima había presentado contra su expareja. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer la participación del señalado y verificar los antecedentes relacionados con la denuncia previa.

La investigación será clave para esclarecer el asesinato de Deisy Paola Giménez Segovia y determinar si hubo señales de riesgo anteriores al ataque que deban ser examinadas por las autoridades.

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